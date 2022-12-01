01 декабря 2022

В пермском главке МВД ищут место для занятий по стрельбе и рукопашному бою

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инкасаторы Курган, тир, мишень, инструктор, шушарин андрей
Для тренировок личному составу необходим тир со стрелковой галереей Фото:

Главное управление МВД России по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению в пользование помещений и иных спортивных сооружений и инвентаря. В техзадании к госзакупке, размещенном на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ», сообщается, что ведомству необходимы стрелковый тир и зал для рукопашных тренировок.

«Предоставление во временное пользование тира со стрелковой галереей, учебным классом, раздевалкой, туалетом. Предоставление мягкого зала для отработки боевых приемов борьбы — зал рукопашного боя, а также подготовленных лыжных трасс, комнат для переодевания, гардероба, комплектов лыж», — сообщается в конкурсной документации.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе краевого главка МВД, закупка плановая и проводится ежегодно в соответствии с действующим законодательством. Сроки оказания услуг по предоставлению объектов для тренировок — в течение 2023 года. Начальная и максимальная цена контракта — 2,6 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ГУ МВД по Пермскому краю ищут поставщиков кормов для служебных собак. По условиям контракта, подрядчику необходимо поставить 40 тонн товара.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Главное управление МВД России по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению в пользование помещений и иных спортивных сооружений и инвентаря. В техзадании к госзакупке, размещенном на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ», сообщается, что ведомству необходимы стрелковый тир и зал для рукопашных тренировок. «Предоставление во временное пользование тира со стрелковой галереей, учебным классом, раздевалкой, туалетом. Предоставление мягкого зала для отработки боевых приемов борьбы — зал рукопашного боя, а также подготовленных лыжных трасс, комнат для переодевания, гардероба, комплектов лыж», — сообщается в конкурсной документации. Как пояснили URA.RU в пресс-службе краевого главка МВД, закупка плановая и проводится ежегодно в соответствии с действующим законодательством. Сроки оказания услуг по предоставлению объектов для тренировок — в течение 2023 года. Начальная и максимальная цена контракта — 2,6 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ГУ МВД по Пермскому краю ищут поставщиков кормов для служебных собак. По условиям контракта, подрядчику необходимо поставить 40 тонн товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...