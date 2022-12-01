В пермском главке МВД ищут место для занятий по стрельбе и рукопашному бою

02 декабря 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Для тренировок личному составу необходим тир со стрелковой галереей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Главное управление МВД России по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению в пользование помещений и иных спортивных сооружений и инвентаря. В техзадании к госзакупке, размещенном на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ», сообщается, что ведомству необходимы стрелковый тир и зал для рукопашных тренировок. «Предоставление во временное пользование тира со стрелковой галереей, учебным классом, раздевалкой, туалетом. Предоставление мягкого зала для отработки боевых приемов борьбы — зал рукопашного боя, а также подготовленных лыжных трасс, комнат для переодевания, гардероба, комплектов лыж», — сообщается в конкурсной документации. Как пояснили URA.RU в пресс-службе краевого главка МВД, закупка плановая и проводится ежегодно в соответствии с действующим законодательством. Сроки оказания услуг по предоставлению объектов для тренировок — в течение 2023 года. Начальная и максимальная цена контракта — 2,6 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ГУ МВД по Пермскому краю ищут поставщиков кормов для служебных собак. По условиям контракта, подрядчику необходимо поставить 40 тонн товара.

Главное управление МВД России по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению в пользование помещений и иных спортивных сооружений и инвентаря. В техзадании к госзакупке, размещенном на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ», сообщается, что ведомству необходимы стрелковый тир и зал для рукопашных тренировок. «Предоставление во временное пользование тира со стрелковой галереей, учебным классом, раздевалкой, туалетом. Предоставление мягкого зала для отработки боевых приемов борьбы — зал рукопашного боя, а также подготовленных лыжных трасс, комнат для переодевания, гардероба, комплектов лыж», — сообщается в конкурсной документации. Как пояснили URA.RU в пресс-службе краевого главка МВД, закупка плановая и проводится ежегодно в соответствии с действующим законодательством. Сроки оказания услуг по предоставлению объектов для тренировок — в течение 2023 года. Начальная и максимальная цена контракта — 2,6 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ГУ МВД по Пермскому краю ищут поставщиков кормов для служебных собак. По условиям контракта, подрядчику необходимо поставить 40 тонн товара.