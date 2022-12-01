В пермском главке МВД ищут место для занятий по стрельбе и рукопашному бою

Главное управление МВД России по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению в пользование помещений и иных спортивных сооружений и инвентаря. В техзадании к госзакупке, размещенном на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ», сообщается, что ведомству необходимы стрелковый тир и зал для рукопашных тренировок.
«Предоставление во временное пользование тира со стрелковой галереей, учебным классом, раздевалкой, туалетом. Предоставление мягкого зала для отработки боевых приемов борьбы — зал рукопашного боя, а также подготовленных лыжных трасс, комнат для переодевания, гардероба, комплектов лыж», — сообщается в конкурсной документации.
Как пояснили URA.RU в пресс-службе краевого главка МВД, закупка плановая и проводится ежегодно в соответствии с действующим законодательством. Сроки оказания услуг по предоставлению объектов для тренировок — в течение 2023 года. Начальная и максимальная цена контракта — 2,6 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ГУ МВД по Пермскому краю ищут поставщиков кормов для служебных собак. По условиям контракта, подрядчику необходимо поставить 40 тонн товара.
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