Тюменский журналист поборется за мандат в гордуму на выборах-2023

Тюменский журналист и главред сетевого издания «Наш город» Максим Карпиков намерен побороться за депутатское кресло в городской думе. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник. В 2021 году журналист баллотировался в региональный парламент от партии «Справедливая Россия — За правду».
«Несмотря на неудачу в 2021 году на выборах в Тюменскую областную думу, Карпиков настроен поучаствовать [в выборах в гордуму]. Округ пока не известен», — сообщил инсайдер URA.RU.
Информацию источников агентства Карпиков подтвердил. «Если не посадят в тюрьму из-за ужесточения законодательства, то соберусь, конечно. Почему бы не использовать такую шикарную возможность заявить о своих взглядах?» — сообщил журналист.
По словам самого Карпикова, эти выборы для него пройдут без партийных флагов. Журналист пойдет самовыдвиженцем. С избирательным округом будущий кандидат еще не определился. Выборы в Тюменскую городскую думу пройдут 10 сентября 2023 года.
На выборах в облдуму в 2021 году Карпиков проиграл конкуренту Николаю Руссу, который позже сдал свой депутатский мандат. Во время предвыборной кампании у Карпикова возник конфликт с региональным избиркомом.
Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii