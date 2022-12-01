Тюменский журналист поборется за мандат в гордуму на выборах-2023

02 декабря 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Тюменский журналист хочет выдвинуть свою кандидатуру на городские выборы-2023 Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменский журналист и главред сетевого издания «Наш город» Максим Карпиков намерен побороться за депутатское кресло в городской думе. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник. В 2021 году журналист баллотировался в региональный парламент от партии «Справедливая Россия — За правду». «Несмотря на неудачу в 2021 году на выборах в Тюменскую областную думу, Карпиков настроен поучаствовать [в выборах в гордуму]. Округ пока не известен», — сообщил инсайдер URA.RU. Информацию источников агентства Карпиков подтвердил. «Если не посадят в тюрьму из-за ужесточения законодательства, то соберусь, конечно. Почему бы не использовать такую шикарную возможность заявить о своих взглядах?» — сообщил журналист. По словам самого Карпикова, эти выборы для него пройдут без партийных флагов. Журналист пойдет самовыдвиженцем. С избирательным округом будущий кандидат еще не определился. Выборы в Тюменскую городскую думу пройдут 10 сентября 2023 года. На выборах в облдуму в 2021 году Карпиков проиграл конкуренту Николаю Руссу, который позже сдал свой депутатский мандат. Во время предвыборной кампании у Карпикова возник конфликт с региональным избиркомом.

Тюменский журналист и главред сетевого издания «Наш город» Максим Карпиков намерен побороться за депутатское кресло в городской думе. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник. В 2021 году журналист баллотировался в региональный парламент от партии «Справедливая Россия — За правду». «Несмотря на неудачу в 2021 году на выборах в Тюменскую областную думу, Карпиков настроен поучаствовать [в выборах в гордуму]. Округ пока не известен», — сообщил инсайдер URA.RU. Информацию источников агентства Карпиков подтвердил. «Если не посадят в тюрьму из-за ужесточения законодательства, то соберусь, конечно. Почему бы не использовать такую шикарную возможность заявить о своих взглядах?» — сообщил журналист. По словам самого Карпикова, эти выборы для него пройдут без партийных флагов. Журналист пойдет самовыдвиженцем. С избирательным округом будущий кандидат еще не определился. Выборы в Тюменскую городскую думу пройдут 10 сентября 2023 года. На выборах в облдуму в 2021 году Карпиков проиграл конкуренту Николаю Руссу, который позже сдал свой депутатский мандат. Во время предвыборной кампании у Карпикова возник конфликт с региональным избиркомом.