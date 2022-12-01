В Екатеринбурге пропали без вести два школьника

Полицейские просят сообщить в отделение все, что известно о местонахождении мальчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут мальчиков 10 и 11 лет: один из них ушел в школу, другой — за хлебом. Об их местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Ориентировки опубликовало отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

«Полиция Екатеринбурга разыскивает Горшкова Никиту Александровича, 2011 года рождения (11 лет), который в утреннее время, около 10.00, 29 ноября ушел из дома по улице Колхозников, 89 в школу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — заявили полицейские.

Мальчик ростом 160 см, худощавого телосложения, имеет светло-русые волосы, зеленые глаза, на левой щеке родинка. Был одет в темно-синюю шапку FILA, черную куртку до колен с капюшоном и белым мехом внутри, темно-серые болоньевые брюки и черные ботинки.

Также ведомство занимается поиском 10-летнего Виктора Шиловских — он ушел из дома за хлебом 30 ноября из дома на улице Агрономической, 59. Мальчик ростом 150 см, среднего телосложения с темными волосами, подстриженными под «ежика». На момент ухода был одет в вязаную темно-синюю шапку с загибом, синюю куртку-парку с капюшоном, темно-серые школьные брюки, черные короткие кожаные ботинки на шнуровке и липучках.

В настоящий момент на поиски мальчиков ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Силовики предполагают, что мальчики находятся вместе. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении детей, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-13 (розыск Горшкова), 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, +7 (999)368-14-06 (розыск Шиловских) либо 02 (102 по мобильному).

Никита Горшков ушел из дома 29 ноября в школу, с тех пор его не видели Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Виктор Шиловских ушел из дома 30 ноября за хлебом Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу