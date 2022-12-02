Екатеринбургские полицейские нашли детей, пропавших несколько дней назад

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День Флага России. Курган, полиция, мвд россии
В Екатеринбурге полиция нашла детей, которые пропали 29 и 30 ноября Фото:

Полицейские Екатеринбурга нашли двух мальчиков 10 и 11 лет, которые пропали 29 и 30 ноября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Несовершеннолетние были замечены прохожими в районе улицы Молотобойцев. Прибывший на место наряд полиции доставил детей в дежурную часть», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам представителя УМВД России по Екатеринбургу, противоправных действий в отношении детей не совершалось.

Ранее URA.RU сообщало, что один из подростков один из детей пропал, после того как с утра 29 ноября отправился в школу. Второй ребенок ушел из дома за хлебом 30 ноября и не выходил на связь.

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Полицейские Екатеринбурга нашли двух мальчиков 10 и 11 лет, которые пропали 29 и 30 ноября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Несовершеннолетние были замечены прохожими в районе улицы Молотобойцев. Прибывший на место наряд полиции доставил детей в дежурную часть», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам представителя УМВД России по Екатеринбургу, противоправных действий в отношении детей не совершалось. Ранее URA.RU сообщало, что один из подростков один из детей пропал, после того как с утра 29 ноября отправился в школу. Второй ребенок ушел из дома за хлебом 30 ноября и не выходил на связь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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