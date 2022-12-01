На здание бывшей больницы в Курганской области не нашлось покупателей

02 декабря 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Здание больницы выставили на продажу во второй раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области не смогли с первого раза продать здание, в котором раньше располагалась больница в селе Альменево, так как не было желающих его купить. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Выписка из протокола по подведению итогов аукциона по продаже здания поликлиники, расположенного по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 2А. <…> Торги были признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — указано в документе, размещенном на сайте. Аукцион по продаже здания проводился в конце ноября. Новый аукцион назначен на 26 декабря. Начальная стоимость здания и земельного участка, как и раньше, составляет 790 тыс. рублей. Представители областного депздрава объясняли URA.RU, что на продажу выставлено бывшее здание поликлиники. Ему более 60 лет, и сейчас оно не используется для оказания медицинской помощи. Сейчас жителям Альменевского муниципального округа оказывают медпомощь в двухэтажном здании ЦРБ.

Власти Курганской области не смогли с первого раза продать здание, в котором раньше располагалась больница в селе Альменево, так как не было желающих его купить. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Выписка из протокола по подведению итогов аукциона по продаже здания поликлиники, расположенного по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 2А. <…> Торги были признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — указано в документе, размещенном на сайте. Аукцион по продаже здания проводился в конце ноября. Новый аукцион назначен на 26 декабря. Начальная стоимость здания и земельного участка, как и раньше, составляет 790 тыс. рублей. Представители областного депздрава объясняли URA.RU, что на продажу выставлено бывшее здание поликлиники. Ему более 60 лет, и сейчас оно не используется для оказания медицинской помощи. Сейчас жителям Альменевского муниципального округа оказывают медпомощь в двухэтажном здании ЦРБ.