01 декабря 2022

На здание бывшей больницы в Курганской области не нашлось покупателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медики, скорая помощь, больница, машина скорой помощи, медицина
Здание больницы выставили на продажу во второй раз Фото:

Власти Курганской области не смогли с первого раза продать здание, в котором раньше располагалась больница в селе Альменево, так как не было желающих его купить. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Выписка из протокола по подведению итогов аукциона по продаже здания поликлиники, расположенного по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 2А. <…> Торги были признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — указано в документе, размещенном на сайте.

Аукцион по продаже здания проводился в конце ноября. Новый аукцион назначен на 26 декабря. Начальная стоимость здания и земельного участка, как и раньше, составляет 790 тыс. рублей.

Представители областного депздрава объясняли URA.RU, что на продажу выставлено бывшее здание поликлиники. Ему более 60 лет, и сейчас оно не используется для оказания медицинской помощи. Сейчас жителям Альменевского муниципального округа оказывают медпомощь в двухэтажном здании ЦРБ.

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Власти Курганской области не смогли с первого раза продать здание, в котором раньше располагалась больница в селе Альменево, так как не было желающих его купить. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Выписка из протокола по подведению итогов аукциона по продаже здания поликлиники, расположенного по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 2А. <…> Торги были признаны несостоявшимися, так как до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — указано в документе, размещенном на сайте. Аукцион по продаже здания проводился в конце ноября. Новый аукцион назначен на 26 декабря. Начальная стоимость здания и земельного участка, как и раньше, составляет 790 тыс. рублей. Представители областного депздрава объясняли URA.RU, что на продажу выставлено бывшее здание поликлиники. Ему более 60 лет, и сейчас оно не используется для оказания медицинской помощи. Сейчас жителям Альменевского муниципального округа оказывают медпомощь в двухэтажном здании ЦРБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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