В Курганской области продают бывшее здание больницы

10 ноября 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Стоимость больницы с землей оценили в 790 тыс. рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Альменево Курганской области выставили на продажу здание, в котором раньше располагалась больница. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, назначение: нежилое, площадь 372,2 кв. м, количество этажей: 1. Одновременно с земельным участком площадью 3 155 кв. м. Для размещения объектов центральной районной больницы, по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 2А», — указано на сайте. Проведение аукциона запланировано на 28 ноября. Начальная цена имущества составила 790 тыс. рублей. Рыночная стоимость здания, по данным, указанным в документации, составляет 673 тыс. рублей. В администрации Альменевского муниципального округа URA.RU дали номер телефона специалиста для получения комментария, но, на момент написания новости, до него дозвониться не удалось. «В настоящее время медицинская помощь (амбулаторная и стационарная) жителям Альменевского округа оказывается в двухэтажном здании ЦРБ, на ремонт которого только в этом году направлено 8,7 млн рублей. На продажу выставлено бывшее здание поликлиники — кирпичное, 50-х годов постройки, которое не используется для оказания медицинской помощи. Это позволит исключить дополнительные расходы на содержание этого здания в дальнейшем, а полученные средства направить на социально-значимые цели», — объяснили URA.RU в областном депздраве. Ранее в соцсетях сообщалось, что пациенты Альменевской ЦРБ вынуждены вытаскивать ведра с водой из палат из-за протекающей крыши. В прокуратуре заявили, что проведут проверку. В июле представители власти отмечали, что несмотря на реформу медучреждений местная больница продолжит работу в прежнем режиме, и все врачи остаются на местах. В октябре стало известно, что в Варгашинском муниципальном округе Курганской области не смогли с первого раза продать здание, в котором располагалась поликлиника, из-за чего пришлось заново проводить аукцион. Представители власти отвечали URA.RU, что здание не используется длительное время, так как в нем нет необходимости.

В селе Альменево Курганской области выставили на продажу здание, в котором раньше располагалась больница. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, назначение: нежилое, площадь 372,2 кв. м, количество этажей: 1. Одновременно с земельным участком площадью 3 155 кв. м. Для размещения объектов центральной районной больницы, по адресу: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. 8 Марта, д. 2А», — указано на сайте. Проведение аукциона запланировано на 28 ноября. Начальная цена имущества составила 790 тыс. рублей. Рыночная стоимость здания, по данным, указанным в документации, составляет 673 тыс. рублей. В администрации Альменевского муниципального округа URA.RU дали номер телефона специалиста для получения комментария, но, на момент написания новости, до него дозвониться не удалось. «В настоящее время медицинская помощь (амбулаторная и стационарная) жителям Альменевского округа оказывается в двухэтажном здании ЦРБ, на ремонт которого только в этом году направлено 8,7 млн рублей. На продажу выставлено бывшее здание поликлиники — кирпичное, 50-х годов постройки, которое не используется для оказания медицинской помощи. Это позволит исключить дополнительные расходы на содержание этого здания в дальнейшем, а полученные средства направить на социально-значимые цели», — объяснили URA.RU в областном депздраве. Ранее в соцсетях сообщалось, что пациенты Альменевской ЦРБ вынуждены вытаскивать ведра с водой из палат из-за протекающей крыши. В прокуратуре заявили, что проведут проверку. В июле представители власти отмечали, что несмотря на реформу медучреждений местная больница продолжит работу в прежнем режиме, и все врачи остаются на местах. В октябре стало известно, что в Варгашинском муниципальном округе Курганской области не смогли с первого раза продать здание, в котором располагалась поликлиника, из-за чего пришлось заново проводить аукцион. Представители власти отвечали URA.RU, что здание не используется длительное время, так как в нем нет необходимости.