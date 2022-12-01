В Пермь на соревнования по борьбе приехали ребята из ДНР и ЛНР

02 декабря 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

В соревнованиях принимают участие ребята до 18 лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермь на традиционный командный турнир по юношеской греко-римской борьбе «Кубок Победы» приехали команды из Луганска и Донецка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из организаторов мероприятия директор спортивно-патриотического клуба «Витязь-Пермь» Андрей Савченко. «В соревнованиях принимают участие восемь команд из России, Беларуси, Казахстана, в каждой по 8 человек в возрасте до 18 лет. У нас уже прошли отборочные мероприятия, сейчас остался финал. К сожалению, ребята из ДНР и ЛНР в него не смогли пройти. Но они достойно боролись! Это парни со стальным характером, закаленные, очень стараются», — сообщил Савченко. В следующем году соревнования «Кубок Победы» будут включены в календарь России и получат официальный статус международных. Организаторы ждут участия новых команд из Узбекистана и Китая. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье для отдыха и оздоровления приехала группа ребят из ЛНР: 46 школьников в возрасте с 7 до 17 лет. Ребята отдыхали в детском лагере в Пермском муниципальном округе

В Пермь на традиционный командный турнир по юношеской греко-римской борьбе «Кубок Победы» приехали команды из Луганска и Донецка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из организаторов мероприятия директор спортивно-патриотического клуба «Витязь-Пермь» Андрей Савченко. «В соревнованиях принимают участие восемь команд из России, Беларуси, Казахстана, в каждой по 8 человек в возрасте до 18 лет. У нас уже прошли отборочные мероприятия, сейчас остался финал. К сожалению, ребята из ДНР и ЛНР в него не смогли пройти. Но они достойно боролись! Это парни со стальным характером, закаленные, очень стараются», — сообщил Савченко. В следующем году соревнования «Кубок Победы» будут включены в календарь России и получат официальный статус международных. Организаторы ждут участия новых команд из Узбекистана и Китая. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье для отдыха и оздоровления приехала группа ребят из ЛНР: 46 школьников в возрасте с 7 до 17 лет. Ребята отдыхали в детском лагере в Пермском муниципальном округе