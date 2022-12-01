В Пермь на соревнования по борьбе приехали ребята из ДНР и ЛНР

В Пермь на традиционный командный турнир по юношеской греко-римской борьбе «Кубок Победы» приехали команды из Луганска и Донецка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из организаторов мероприятия директор спортивно-патриотического клуба «Витязь-Пермь» Андрей Савченко.
«В соревнованиях принимают участие восемь команд из России, Беларуси, Казахстана, в каждой по 8 человек в возрасте до 18 лет. У нас уже прошли отборочные мероприятия, сейчас остался финал. К сожалению, ребята из ДНР и ЛНР в него не смогли пройти. Но они достойно боролись! Это парни со стальным характером, закаленные, очень стараются», — сообщил Савченко.
В следующем году соревнования «Кубок Победы» будут включены в календарь России и получат официальный статус международных. Организаторы ждут участия новых команд из Узбекистана и Китая.
Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье для отдыха и оздоровления приехала группа ребят из ЛНР: 46 школьников в возрасте с 7 до 17 лет. Ребята отдыхали в детском лагере в Пермском муниципальном округе
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