01 декабря 2022

В Пермь на соревнования по борьбе приехали ребята из ДНР и ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Академии единоборств РМК. Екатеринбург, борьба, греко-римская борьба, академия единоборств рмк
В соревнованиях принимают участие ребята до 18 лет (архивное фото) Фото:

В Пермь на традиционный командный турнир по юношеской греко-римской борьбе «Кубок Победы» приехали команды из Луганска и Донецка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из организаторов мероприятия директор спортивно-патриотического клуба «Витязь-Пермь» Андрей Савченко.

«В соревнованиях принимают участие восемь команд из России, Беларуси, Казахстана, в каждой по 8 человек в возрасте до 18 лет. У нас уже прошли отборочные мероприятия, сейчас остался финал. К сожалению, ребята из ДНР и ЛНР в него не смогли пройти. Но они достойно боролись! Это парни со стальным характером, закаленные, очень стараются», — сообщил Савченко.

В следующем году соревнования «Кубок Победы» будут включены в календарь России и получат официальный статус международных. Организаторы ждут участия новых команд из Узбекистана и Китая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье для отдыха и оздоровления приехала группа ребят из ЛНР: 46 школьников в возрасте с 7 до 17 лет. Ребята отдыхали в детском лагере в Пермском муниципальном округе

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В Пермь на традиционный командный турнир по юношеской греко-римской борьбе «Кубок Победы» приехали команды из Луганска и Донецка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из организаторов мероприятия директор спортивно-патриотического клуба «Витязь-Пермь» Андрей Савченко. «В соревнованиях принимают участие восемь команд из России, Беларуси, Казахстана, в каждой по 8 человек в возрасте до 18 лет. У нас уже прошли отборочные мероприятия, сейчас остался финал. К сожалению, ребята из ДНР и ЛНР в него не смогли пройти. Но они достойно боролись! Это парни со стальным характером, закаленные, очень стараются», — сообщил Савченко. В следующем году соревнования «Кубок Победы» будут включены в календарь России и получат официальный статус международных. Организаторы ждут участия новых команд из Узбекистана и Китая. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье для отдыха и оздоровления приехала группа ребят из ЛНР: 46 школьников в возрасте с 7 до 17 лет. Ребята отдыхали в детском лагере в Пермском муниципальном округе
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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