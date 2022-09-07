В пермские лагеря приехала последняя группа детей из ЛНР

Дети пробудут в Пермском крае до 26 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В детские лагеря Пермского края приехала последняя в 2022 году группа детей из Севередонецка (ЛНР). Отдыхать школьники будут в Пермском муниципальном округе, сообщает сайт правительства региона.

«В Прикамье для отдыха и оздоровления приехала завершающая группа ребят из ЛНР: 46 школьников в возрасте с 7 до 17 лет. Ребята из Северодонецка будут отдыхать в детском лагере в Пермском муниципальном округе», — передает сайт кабмина.

Для детей подготовлена специальная программа в рамках смены, рассказали в региональном минсоцразвития. Ребятам проведут экскурсию по Перми: дети посетят набережную, Эспланаду, аттракционы в Парке им. Горького и кинотеатр. Ранее URA.RU рассказывало о других группах детей, прибывших из ЛНР в лагеря Пермского края. С начала августа в регион прибыло уже более 200 ребят. Они будут здесь до 26 сентября

Сейчас на территории Украины проходит спецоперация РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии.