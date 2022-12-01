В ХМАО коммунальщики разыграют ценные призы среди должников за услуги ЖКХ

02 декабря 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Чтобы принять участие в розыгрыше НКС, должники должны оплатить коммунальные услуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ресурсоснабжающая организация «Нижневартовские коммунальные системы» разыграет бытовую технику и подарочные сертификаты. В официальном telegram-канале НКС указано, что принять участие в акции может любой абонент, погасивший задолженность за водоснабжение и водоотведение. «Для повышения платежной дисциплины вартовчан, находящихся на прямых договорах с „Нижневартовскими коммунальными системами“, объявляют акцию „В новый год — без старых долгов“. Принять участие в ней беззаявительно может каждый потребитель, оплативший полностью свою задолженность перед НКС по состоянию на 23 декабря 2022, с учетом текущих начислений за ноябрь 2022 года», — сообщает пресс-служба НКС. Среди всех участников, которых автоматически определит система, выберут 24 случайных победителей. Все они получат подарочные сертификаты и бытовую технику: электрочайники, утюги, фены, микроволновки, умные колонки, мультиварки и многое другое. Вручение призов состоится в январе 2023 года. Ранее URA.RU писало о жителе ХМАО, выигравшем в лотерею три миллиона рублей. Он купил билет через мобильное приложение в телефоне за 60 рублей.

В Нижневартовске (ХМАО) ресурсоснабжающая организация «Нижневартовские коммунальные системы» разыграет бытовую технику и подарочные сертификаты. В официальном telegram-канале НКС указано, что принять участие в акции может любой абонент, погасивший задолженность за водоснабжение и водоотведение. «Для повышения платежной дисциплины вартовчан, находящихся на прямых договорах с „Нижневартовскими коммунальными системами“, объявляют акцию „В новый год — без старых долгов“. Принять участие в ней беззаявительно может каждый потребитель, оплативший полностью свою задолженность перед НКС по состоянию на 23 декабря 2022, с учетом текущих начислений за ноябрь 2022 года», — сообщает пресс-служба НКС. Среди всех участников, которых автоматически определит система, выберут 24 случайных победителей. Все они получат подарочные сертификаты и бытовую технику: электрочайники, утюги, фены, микроволновки, умные колонки, мультиварки и многое другое. Вручение призов состоится в январе 2023 года. Ранее URA.RU писало о жителе ХМАО, выигравшем в лотерею три миллиона рублей. Он купил билет через мобильное приложение в телефоне за 60 рублей.