В ХМАО коммунальщики разыграют ценные призы среди должников за услуги ЖКХ

В Нижневартовске (ХМАО) ресурсоснабжающая организация «Нижневартовские коммунальные системы» разыграет бытовую технику и подарочные сертификаты. В официальном telegram-канале НКС указано, что принять участие в акции может любой абонент, погасивший задолженность за водоснабжение и водоотведение.
«Для повышения платежной дисциплины вартовчан, находящихся на прямых договорах с „Нижневартовскими коммунальными системами“, объявляют акцию „В новый год — без старых долгов“. Принять участие в ней беззаявительно может каждый потребитель, оплативший полностью свою задолженность перед НКС по состоянию на 23 декабря 2022, с учетом текущих начислений за ноябрь 2022 года», — сообщает пресс-служба НКС.
Среди всех участников, которых автоматически определит система, выберут 24 случайных победителей. Все они получат подарочные сертификаты и бытовую технику: электрочайники, утюги, фены, микроволновки, умные колонки, мультиварки и многое другое. Вручение призов состоится в январе 2023 года.
Ранее URA.RU писало о жителе ХМАО, выигравшем в лотерею три миллиона рублей. Он купил билет через мобильное приложение в телефоне за 60 рублей.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney