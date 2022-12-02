Путин призвал Шольца изменить позицию по Украине 02 декабря 2022 в 16:19 Размер текста - 17 + Путин призвал Шольца пересмотреть свои подходы к Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин призвал Федерального канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий. Об этом говорится на сайте Кремля. «Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля . Отмечается, что Путин также разъяснил принципиальные российские подходы к проведению (СВО) специальной военной операции. Он подчеркнул, что из-за того, что западные государства и Германия поставляют различные вооружения Украине, «она напрочь отказывается проводить переговоры с РФ». Президент России Владимир Путин призвал Федерального канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий. Об этом говорится на сайте Кремля. «Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что Путин также разъяснил принципиальные российские подходы к проведению (СВО) специальной военной операции. Он подчеркнул, что из-за того, что западные государства и Германия поставляют различные вооружения Украине, «она напрочь отказывается проводить переговоры с РФ». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям