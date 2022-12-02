Путин призвал Шольца изменить позицию по Украине

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин призвал Шольца пересмотреть свои подходы к Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин призвал Федерального канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что Путин также разъяснил принципиальные российские подходы к проведению (СВО) специальной военной операции. Он подчеркнул, что из-за того, что западные государства и Германия поставляют различные вооружения Украине, «она напрочь отказывается проводить переговоры с РФ».

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Президент России Владимир Путин призвал Федерального канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий. Об этом говорится на сайте Кремля. «Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что Путин также разъяснил принципиальные российские подходы к проведению (СВО) специальной военной операции. Он подчеркнул, что из-за того, что западные государства и Германия поставляют различные вооружения Украине, «она напрочь отказывается проводить переговоры с РФ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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