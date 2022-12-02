Путин призвал Шольца изменить позицию по Украине

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Президент России Владимир Путин призвал Федерального канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий. Об этом говорится на сайте Кремля. «Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что Путин также разъяснил принципиальные российские подходы к проведению (СВО) специальной военной операции. Он подчеркнул, что из-за того, что западные государства и Германия поставляют различные вооружения Украине, «она напрочь отказывается проводить переговоры с РФ».