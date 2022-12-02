Путин объяснил Шольцу удары по Украине

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин объяснил Шольцу, как Россия ответила на теракты в Крыму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удары, нанесенные по целям на Украине, были ответной реакцией на теракт, совершенный на Крымском мосту, и другие провокации властей Киева. Об этом президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщили в пресс-службе Кремля.

«ВС РФ долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины. Но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях загорелась цистерна с топливом. Часть автодороги оказалась разрушена. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, мост должен быть полностью восстановлен подрядчиком «Нижнеангарсктрансстрой» до 1 июля 2023 года. Аналитики НАТО признали, что в теракте на Крымском мосту виноваты ВСУ. После этого Россия начала наносить ракетные удары по энергообъектам Украины.

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Удары, нанесенные по целям на Украине, были ответной реакцией на теракт, совершенный на Крымском мосту, и другие провокации властей Киева. Об этом президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщили в пресс-службе Кремля. «ВС РФ долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины. Но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях загорелась цистерна с топливом. Часть автодороги оказалась разрушена. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, мост должен быть полностью восстановлен подрядчиком «Нижнеангарсктрансстрой» до 1 июля 2023 года. Аналитики НАТО признали, что в теракте на Крымском мосту виноваты ВСУ. После этого Россия начала наносить ракетные удары по энергообъектам Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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