Путин объяснил Шольцу удары по Украине

02 декабря 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Удары, нанесенные по целям на Украине, были ответной реакцией на теракт, совершенный на Крымском мосту, и другие провокации властей Киева. Об этом президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщили в пресс-службе Кремля. «ВС РФ долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины. Но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях загорелась цистерна с топливом. Часть автодороги оказалась разрушена. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, мост должен быть полностью восстановлен подрядчиком «Нижнеангарсктрансстрой» до 1 июля 2023 года. Аналитики НАТО признали, что в теракте на Крымском мосту виноваты ВСУ. После этого Россия начала наносить ракетные удары по энергообъектам Украины.