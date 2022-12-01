01 декабря 2022

В Снежинске выявлен первый случай заражения свиным гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожанам советуют прививаться Фото:
новость из сюжета
На Урале бушует свиной грипп

В Снежинске (Челябинская область) выявлен первый случай заражения свиным гриппом. Об этом URA.RU сообщили в официальной группе ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России в социальных сетях.

«Случай свиного гриппа AH1N1 зарегистрирован в Снежинске. Напоминаем, что прививка от гриппа остается одним из самых эффективных методов защиты», — сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что привитые люди вообще не заболевают гриппом либо же переносят болезнь гораздо легче. Бесплатно вакцинироваться можно в городской поликлинике. Горожанам предлагают на выбор четырехвалентную вакцину «Ультрикс квадри» либо трехвалентную «Совигрипп».

В конце ноября в Челябинской области зафиксировали первые в этом году случаи заражения свиным и гонконгским гриппом. Медики в целях предупреждения болезни рекомендуют жителям прививаться. Вакцину себе поставили около 1 млн южноуральцев.

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В Снежинске (Челябинская область) выявлен первый случай заражения свиным гриппом. Об этом URA.RU сообщили в официальной группе ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России в социальных сетях. «Случай свиного гриппа AH1N1 зарегистрирован в Снежинске. Напоминаем, что прививка от гриппа остается одним из самых эффективных методов защиты», — сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что привитые люди вообще не заболевают гриппом либо же переносят болезнь гораздо легче. Бесплатно вакцинироваться можно в городской поликлинике. Горожанам предлагают на выбор четырехвалентную вакцину «Ультрикс квадри» либо трехвалентную «Совигрипп». В конце ноября в Челябинской области зафиксировали первые в этом году случаи заражения свиным и гонконгским гриппом. Медики в целях предупреждения болезни рекомендуют жителям прививаться. Вакцину себе поставили около 1 млн южноуральцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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