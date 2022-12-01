В Снежинске выявлен первый случай заражения свиным гриппом

Горожанам советуют прививаться Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета На Урале бушует свиной грипп

В Снежинске (Челябинская область) выявлен первый случай заражения свиным гриппом. Об этом URA.RU сообщили в официальной группе ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России в социальных сетях.

«Случай свиного гриппа AH1N1 зарегистрирован в Снежинске. Напоминаем, что прививка от гриппа остается одним из самых эффективных методов защиты», — сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что привитые люди вообще не заболевают гриппом либо же переносят болезнь гораздо легче. Бесплатно вакцинироваться можно в городской поликлинике. Горожанам предлагают на выбор четырехвалентную вакцину «Ультрикс квадри» либо трехвалентную «Совигрипп».

В конце ноября в Челябинской области зафиксировали первые в этом году случаи заражения свиным и гонконгским гриппом. Медики в целях предупреждения болезни рекомендуют жителям прививаться. Вакцину себе поставили около 1 млн южноуральцев.