Власти Кургана обвинили перевозчиков в саботировании транспортной реформы

02 декабря 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

По словам представителей власти, против реформы выступают некоторые перевозчики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане некоторые перевозчики призывают местных жителей выступать против транспортной реформы. Об этом сообщили председатель гордумы Игорь Прозоров и директор МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко. «Есть лица, которые не планируют принимать участие дальше в перевозках граждан на территории нашего города и заинтересованы в том, чтобы бардак и хаос, который мы в какой-то степени наблюдаем в текущий период, продолжался. Эти лица сейчас пытаются раскачивать лодку и находят какие-то механизмы и возможности транспортную реформу откорректировать, пытаются приостановить <…>, но сделать это не получится», — объяснил Прозоров в видео, опубликованном в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что перевозчики обязательно заявятся на маршруты, а власти их поддержат. Прозоров попросил депутатов внимательнее относиться к комментариям, которые они дают в соцсетях. Также он попросил граждан обращаться с жалобами по теме в официальные органы. По его словам, первые полгода будет период становления транспортной реформы. В другом видео, размещенном там же, Коваленко объяснил, что в соцсетях появился ролик, в котором группа граждан выступает против реформы. Он отметил, что вероятно это видео появилось с помощью некоторых перевозчиков. По его словам, с перевозчиками, которые выиграют конкурсы на новые маршруты, будут обсуждать введение скидок на проезд. В Кургане с 2023 года появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Перевозчиков, которые будут отвечать за эти маршруты, планируют найти в декабре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане некоторые перевозчики призывают местных жителей выступать против транспортной реформы. Об этом сообщили председатель гордумы Игорь Прозоров и директор МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко. «Есть лица, которые не планируют принимать участие дальше в перевозках граждан на территории нашего города и заинтересованы в том, чтобы бардак и хаос, который мы в какой-то степени наблюдаем в текущий период, продолжался. Эти лица сейчас пытаются раскачивать лодку и находят какие-то механизмы и возможности транспортную реформу откорректировать, пытаются приостановить <…>, но сделать это не получится», — объяснил Прозоров в видео, опубликованном в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что перевозчики обязательно заявятся на маршруты, а власти их поддержат. Прозоров попросил депутатов внимательнее относиться к комментариям, которые они дают в соцсетях. Также он попросил граждан обращаться с жалобами по теме в официальные органы. По его словам, первые полгода будет период становления транспортной реформы. В другом видео, размещенном там же, Коваленко объяснил, что в соцсетях появился ролик, в котором группа граждан выступает против реформы. Он отметил, что вероятно это видео появилось с помощью некоторых перевозчиков. По его словам, с перевозчиками, которые выиграют конкурсы на новые маршруты, будут обсуждать введение скидок на проезд. В Кургане с 2023 года появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Перевозчиков, которые будут отвечать за эти маршруты, планируют найти в декабре.