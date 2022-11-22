22 ноября 2022

Власти Кургана начали искать перевозчиков на новые маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган
Контракты на новые маршруты будут заключаться на пять лет Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Власти Кургана начали проводить конкурсы, связанные с поиском перевозчиков, которые будут отвечать за 40 новых автобусных маршрутов. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. <…> Сроки выполнения работ: с 03.01.2023 г. по 31.12.2027 г.», — указано в документах, приложенных к закупкам.

Начальная цена, которую власти готовы заплатить перевозчикам, у разных маршрутов отличается. Среди тех лотов, которые удалось найти URA.RU на момент написания новости, цена варьировалась от 7 до 58 копеек за километр. Компании, которые выиграют в конкурсах, должны будут выполнять требования властей, указанные в контракте, в том числе постепенно обновлять автобусы на маршруте. Владельцев новых маршрутов планируют выбрать в декабре.

Председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский объяснил URA.RU, что предложенная перевозчикам цена зависит от прибыльности маршрута. Сейчас курганские перевозчики изучают документацию, связанную с этими конкурсами.

С 2023 году в Кургане появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. По словам перевозчиков, тем, кто будет участвовать в транспортной реформе, за пять лет придется дважды обновить автобусный парк. На новых маршрутах, в том числе, изменится размер площади, на которой можно будет размещать рекламу. Он будет меньше, чем сейчас допустим.

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Власти Кургана начали проводить конкурсы, связанные с поиском перевозчиков, которые будут отвечать за 40 новых автобусных маршрутов. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. <…> Сроки выполнения работ: с 03.01.2023 г. по 31.12.2027 г.», — указано в документах, приложенных к закупкам. Начальная цена, которую власти готовы заплатить перевозчикам, у разных маршрутов отличается. Среди тех лотов, которые удалось найти URA.RU на момент написания новости, цена варьировалась от 7 до 58 копеек за километр. Компании, которые выиграют в конкурсах, должны будут выполнять требования властей, указанные в контракте, в том числе постепенно обновлять автобусы на маршруте. Владельцев новых маршрутов планируют выбрать в декабре. Председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский объяснил URA.RU, что предложенная перевозчикам цена зависит от прибыльности маршрута. Сейчас курганские перевозчики изучают документацию, связанную с этими конкурсами. С 2023 году в Кургане появятся 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. По словам перевозчиков, тем, кто будет участвовать в транспортной реформе, за пять лет придется дважды обновить автобусный парк. На новых маршрутах, в том числе, изменится размер площади, на которой можно будет размещать рекламу. Он будет меньше, чем сейчас допустим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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