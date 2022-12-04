«Сима-ленд» подарит Екатеринбургу сияющую улицу

В «Сима-ленде» сотрудники соберут деньги, чтобы украсить улицу Вайнера в Екатеринбурге

На улице Вайнера установят световой корабль, огромных медведей и гигантскую световую арку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники «Сима-ленда» порадуют екатеринбуржцев перед Новым годом световыми инсталляциями на улице Вайнера. Ради этого в компании организовали добровольный денежный сбор, где каждый может внести сумму на свое усмотрение, а все средства пойдут на украшение главной пешеходной улицы города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в компании.

«В компании объявили сбор на украшение улицы Вайнера. Каждый сможет внести посильный вклад — хоть 10 рублей, хоть сколько, без ограничений, исключительно по желанию. Ребята живут в этом городе, любят свой город и уверены, что подадут позитивный пример всем единомышленникам», — объяснили в «Сима-ленде» коллективный порыв.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал идею сотрудников «Сима-ленда». С подачи компании и при поддержке городской мэрии на улице Вайнера появится световой корабль, огромные медведи, гигантская световая арка. Представители «Сима-ленда» также намекнули, что к открытию инсталляций, возможно, приурочат свой традиционный флешмоб.

В прошлом году к Новому году в центре Екатеринбурга установили огромный музыкальный шар, переливающийся разноцветными узорами. Инсталляция появилась благодаря екатеринбургским меценатам: главе «Русской медной компании» Игорю Алтушкину, бизнесмену Андрею Козицыну, владельцу компании «Сима-ленд» Андрею Симановскому.

Такой корабль появится со стороны Ленина на главной пешеходной улице Екатеринбурга благодаря мэрии города и сотрудникам «Сима-ленда» Фото: рендер предоставлен компанией «Сима-ленд»