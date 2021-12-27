27 декабря 2021

Самое большое новогоднее украшение появилось в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огромный шар каждую секунду выглядит по-разному Фото:

В центре Екатеринбурга установили последний новогодний объект — огромный музыкальный шар, переливающийся разноцветными узорами. Праздничная инсталляция стала самой крупной в столице Свердловской области, рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины.

«Новогодний шар установлен в сердце города — рядом с часовней святой Екатерины. Узор на пятиметровой елочной игрушке меняется каждую секунду — 30 000 светодиодов переливаются разными цветами, рисуют снежинки, звезды и другие новогодние узоры. Вся иллюминация сопровождается популярными композициями, которые создают праздничное настроение у жителей нашего города. Этот шар — самый крупный световой объект в столице Урала», — уточнили представители Фонда, чьими силами сооружена инсталляция.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга изменила концепцию новогоднего оформления города, отказавшись от хаотичности в пользу единообразия. Впервые органом, курирующим процесс создания праздничного вида свердловской столицы, стал департамент архитектуры.

Летом на месте шара был фонтан
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Украшение светится тысячами огней
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Площадь у Храма Большой Златоуст тоже украшают светящиеся шары
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В центре Екатеринбурга установили последний новогодний объект — огромный музыкальный шар, переливающийся разноцветными узорами. Праздничная инсталляция стала самой крупной в столице Свердловской области, рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины. «Новогодний шар установлен в сердце города — рядом с часовней святой Екатерины. Узор на пятиметровой елочной игрушке меняется каждую секунду — 30 000 светодиодов переливаются разными цветами, рисуют снежинки, звезды и другие новогодние узоры. Вся иллюминация сопровождается популярными композициями, которые создают праздничное настроение у жителей нашего города. Этот шар — самый крупный световой объект в столице Урала», — уточнили представители Фонда, чьими силами сооружена инсталляция. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга изменила концепцию новогоднего оформления города, отказавшись от хаотичности в пользу единообразия. Впервые органом, курирующим процесс создания праздничного вида свердловской столицы, стал департамент архитектуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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