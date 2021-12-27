Огромный шар каждую секунду выглядит по-разномуФото: предоставлено Фондом святой Екатерины
В центре Екатеринбурга установили последний новогодний объект — огромный музыкальный шар, переливающийся разноцветными узорами. Праздничная инсталляция стала самой крупной в столице Свердловской области, рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины.
«Новогодний шар установлен в сердце города — рядом с часовней святой Екатерины. Узор на пятиметровой елочной игрушке меняется каждую секунду — 30 000 светодиодов переливаются разными цветами, рисуют снежинки, звезды и другие новогодние узоры. Вся иллюминация сопровождается популярными композициями, которые создают праздничное настроение у жителей нашего города. Этот шар — самый крупный световой объект в столице Урала», — уточнили представители Фонда, чьими силами сооружена инсталляция.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга изменила концепцию новогоднего оформления города, отказавшись от хаотичности в пользу единообразия. Впервые органом, курирующим процесс создания праздничного вида свердловской столицы, стал департамент архитектуры.
Летом на месте шара был фонтан
Фото: предоставлено Фондом святой Екатерины
Украшение светится тысячами огней
Фото: предоставлено Фондом святой Екатерины
Площадь у Храма Большой Златоуст тоже украшают светящиеся шары
В центре Екатеринбурга установили последний новогодний объект — огромный музыкальный шар, переливающийся разноцветными узорами. Праздничная инсталляция стала самой крупной в столице Свердловской области, рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины. «Новогодний шар установлен в сердце города — рядом с часовней святой Екатерины. Узор на пятиметровой елочной игрушке меняется каждую секунду — 30 000 светодиодов переливаются разными цветами, рисуют снежинки, звезды и другие новогодние узоры. Вся иллюминация сопровождается популярными композициями, которые создают праздничное настроение у жителей нашего города. Этот шар — самый крупный световой объект в столице Урала», — уточнили представители Фонда, чьими силами сооружена инсталляция. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга изменила концепцию новогоднего оформления города, отказавшись от хаотичности в пользу единообразия. Впервые органом, курирующим процесс создания праздничного вида свердловской столицы, стал департамент архитектуры.