В Курганской области школы начали закрывать на карантин

В регионе закрыли на карантин 4 школы полностью и 22 — частично Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области школы закрываются на карантин из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников. В настоящее время четыре школы закрыты полностью, еще 22 — частично, сообщили URA.RU в департаменте образования и науки региона.

«По данным на 30 ноября 2022 года в Курганской области на карантин полностью закрыты четыре школы, частично закрыты 22 школы. Для обучающихся школ, закрытых на карантин, организованно дистанционное обучение с применением электронных образовательных технологий», — сообщили в департаменте образования и науки Курганской области.

В ведомстве напомнили, что директора школ самостоятельно принимают решение о закрытии на карантин отдельного класса или всей школы, если количество заболевших превышает 20% от общего числа учащихся. Решение о повсеместном закрытии школ на карантин и переводе на дистанционное обучение не принималось, так как не превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Ранее URA.RU писало, что курганцы начали боле свиным гриппом. По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 7681 случай ОРВИ и четыре случая гриппа (один случай гриппа В и три — А (H1N1)). В ведомстве уточнили, что в области вторую неделю наблюдается нарастание заболеваемости, достигнуты пороговые значения. Вместе с тем, продолжается вакцинация против гриппа. Прививки поставили уже более 372 тысяч жителей Курганской области (46,3%). Специалисты призывают курганцев вакцинироваться.