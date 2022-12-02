Военнослужащие Тюменской и Свердловской областей завершили боевое слаживание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Мобилизованные жители Тюменской и Свердловской областей завершили боевое слаживание и отправились к новому месту несения службы. Собравшиеся на железнодорожном вокзале друзья и родственники военных долго аплодировали их стойкости, смелости и мужеству. С напутственным словом к землякам и свердловчанам обратился и губернатор региона Александр Моор. Подробнее о том, как Тюмень провожала в дальнюю дорогу своих героев, — в фоторепортаже URA.RU.

Мобилизованные жители Тюменской и Свердловской областей выстроились ровными рядами. Официальная часть церемонии проводов к новому месту несения службы занимает несколько минут. Но для каждого из военнослужащих они длятся дольше обычного. Ведь впереди — долгожданная встреча с родными и близкими Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Напутственное слово губернатора Тюменской области Александра Моора длится ровно 2 минуты. «Вы и ваши товарищи по оружию, которые уже направились в зону проведения специальной военной операции, меняют ход мировой истории так же, как это сделали наши деды и прадеды 80 лет назад. Будьте достойными наших героических предков», — сказал он, обратившись к военнослужащим. И, судя по боевому настрою, каждый из мобилизованных готов повторить подвиги прадедов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

До долгожданных объятий остаются считанные секунды… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сразу после завершения официальной части церемонии на перроне тюменского ЖД-вокзала начинается суматоха: родные и близкие ищут «своих военнослужащих». В этом помогает ведущий: он по микрофону озвучивает имена мобилизованных и место, где их ожидают… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У тюменца Владимира с этим проблем не возникло. Мужчина провожает в армию сына. По этому случаю надел парадную форму и взял с собой российский флаг. Не заметить в толпе его было невозможно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Трое друзей из Тюмени также пришли на железнодорожный вокзал с флагом, но не триколором, а войсковым. В армию провожают своего четвертого товарища. Они вместе выросли в одном дворе, а затем — служили в Воздушно-десантных войсках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Верующие военнослужащие находят время для того, чтобы получить благословение… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… и тут же спешат к своим семьям. До погрузки в эшелон остается совсем немного времени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Влюбленные подолгу обнимают друг друга. Женщины не сдерживают слез Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Крепкие объятия прерывают сестры милосердия. Они раздают мобилизованным иконки и желают удачи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ведущий объявляет о начале погрузки в эшелон Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Оставшиеся на перроне тюменского ЖД-вокзала родные и близкие мобилизованных бойцов провожают их аплодисментами… Фото: Денис Моргунов © URA.RU