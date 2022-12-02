Военнослужащие Тюменской и Свердловской областей завершили боевое слаживание
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные жители Тюменской и Свердловской областей завершили боевое слаживание и отправились к новому месту несения службы. Собравшиеся на железнодорожном вокзале друзья и родственники военных долго аплодировали их стойкости, смелости и мужеству. С напутственным словом к землякам и свердловчанам обратился и губернатор региона Александр Моор. Подробнее о том, как Тюмень провожала в дальнюю дорогу своих героев, — в фоторепортаже URA.RU.
Мобилизованные жители Тюменской и Свердловской областей выстроились ровными рядами. Официальная часть церемонии проводов к новому месту несения службы занимает несколько минут. Но для каждого из военнослужащих они длятся дольше обычного. Ведь впереди — долгожданная встреча с родными и близкими
Напутственное слово губернатора Тюменской области Александра Моора длится ровно 2 минуты. «Вы и ваши товарищи по оружию, которые уже направились в зону проведения специальной военной операции, меняют ход мировой истории так же, как это сделали наши деды и прадеды 80 лет назад. Будьте достойными наших героических предков», — сказал он, обратившись к военнослужащим. И, судя по боевому настрою, каждый из мобилизованных готов повторить подвиги прадедов
До долгожданных объятий остаются считанные секунды…
Сразу после завершения официальной части церемонии на перроне тюменского ЖД-вокзала начинается суматоха: родные и близкие ищут «своих военнослужащих». В этом помогает ведущий: он по микрофону озвучивает имена мобилизованных и место, где их ожидают…
У тюменца Владимира с этим проблем не возникло. Мужчина провожает в армию сына. По этому случаю надел парадную форму и взял с собой российский флаг. Не заметить в толпе его было невозможно
Трое друзей из Тюмени также пришли на железнодорожный вокзал с флагом, но не триколором, а войсковым. В армию провожают своего четвертого товарища. Они вместе выросли в одном дворе, а затем — служили в Воздушно-десантных войсках
Верующие военнослужащие находят время для того, чтобы получить благословение…
… и тут же спешат к своим семьям. До погрузки в эшелон остается совсем немного времени
Влюбленные подолгу обнимают друг друга. Женщины не сдерживают слез
Крепкие объятия прерывают сестры милосердия. Они раздают мобилизованным иконки и желают удачи
Ведущий объявляет о начале погрузки в эшелон
Оставшиеся на перроне тюменского ЖД-вокзала родные и близкие мобилизованных бойцов провожают их аплодисментами…
… и обещают ждать. Столько, сколько понадобится для победы