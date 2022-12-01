Александр Неклюдов руководил Пластовским районом около 30 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 декабря в ходе рабочей поездки в Пластовский район возложил цветы к памятнику Александру Неклюдову, руководившему муниципалитетом почти 30 лет. Во время пресс-подхода Текслер по достоинству оценил заслуги Неклюдова перед областью.

«Нам посчастливилось поработать вместе с Александром Васильевичем. Для района, для всей области он был знаковым человеком, большим руководителем», — сообщили Текслер журналистам.

Глава региона отметил вклад Неклюдова в развитие Пластовского района и Челябинской области. Но, по словам Текслера, не надо сравнивать состояние района времен Александра Неклюдова и сегодняшнее. По мнению губернатора, муниципалитет является одним из самых стабильных в регионе. Район динамично развивается.

Неклюдов руководил Пластовским районом с 1985 года. Он девять раз избирался главой района, за что получил прозвище «долгожитель». За годы государственной службы он получил ряд наград, в том числе знак отличия «Почетный гражданин Челябинской области». Неклюдов умер в ночь на 18 сентября 2020 года от коронавируса. Врачи две недели пытались поставить его на ноги, но не смогли. На момент смерти Неклюдову было 67 лет.

Алексей Текслер возложил букет цветов к памятнику Александру Неклюдову Фото: Людмила Ковалева издание «Южноуральская панорама»