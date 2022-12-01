В ХМАО у депутатов появились претензии к спикеру думы из-за ремонта кабинета

02 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Обращение уже зарегистрировали в надзорном ведомстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае (ХМАО) депутаты обратились в прокуратуру, чтобы проверить, на какие средства в кабинете председателя городской думы был выполнен ремонт и закуплена мебель. Об этом URA.RU рассказал местный депутат Артем Кукушкин, который и подал обращение в надзорное ведомство. «Сейчас понесу обращение в прокуратуру, чтобы провели проверку по этой истории, каким образом и кто, за чей счет произвел ремонт, закупил кресло, телевизор [в кабинет] председателя думы», — сказал в разговоре с корреспондентом агентства Кукушкин. На момент публикации новости депутат зарегистрировал обращение в надзорное ведомство, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Агентство также направило запрос в прокуратуру ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Позицию Кукушкина поддерживает другой депутат городской думы, Леонард Насибуллин. По его словам, ремонт в кабинете был сделан после того, как нынешний председатель Александр Величко занял этот пост. «Кабинет находился в хорошем состоянии, даже в отличном, можно сказать — не требовал никакого ремонта. В бюджете думы города не было предусмотрено средств на какие-то ремонты», — сказал Насибуллин в беседе с журналистом URA.RU. Агентство связалось с председателем думы Урая Александром Величко, однако получить у него комментарий не удалось. Величко сказал, что не может говорить, поскольку находится в дороге, и положил трубку. При этом другой источник знакомый с ситуацией утверждает, что за счет бюджета думы ремонт не проводили. «Мебель, которая стоит в кабинете, ей уже много лет. У него [председателя] там всего-навсего побелили одну стену, потому что, когда двигали шкаф, за ним было грязно. И это [сделал] наш депутат. Не сам лично, у него возможности есть — у него строительный бизнес, его рабочие пришли, стенку побелили», — утверждает инсайдер. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Сургута увеличил расходы на кофе и конфеты. Тогда речь шла о ежемесячном размере представительских расходов в приемной Филатова, которые составляли 17 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае (ХМАО) депутаты обратились в прокуратуру, чтобы проверить, на какие средства в кабинете председателя городской думы был выполнен ремонт и закуплена мебель. Об этом URA.RU рассказал местный депутат Артем Кукушкин, который и подал обращение в надзорное ведомство. «Сейчас понесу обращение в прокуратуру, чтобы провели проверку по этой истории, каким образом и кто, за чей счет произвел ремонт, закупил кресло, телевизор [в кабинет] председателя думы», — сказал в разговоре с корреспондентом агентства Кукушкин. На момент публикации новости депутат зарегистрировал обращение в надзорное ведомство, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Агентство также направило запрос в прокуратуру ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Позицию Кукушкина поддерживает другой депутат городской думы, Леонард Насибуллин. По его словам, ремонт в кабинете был сделан после того, как нынешний председатель Александр Величко занял этот пост. «Кабинет находился в хорошем состоянии, даже в отличном, можно сказать — не требовал никакого ремонта. В бюджете думы города не было предусмотрено средств на какие-то ремонты», — сказал Насибуллин в беседе с журналистом URA.RU. Агентство связалось с председателем думы Урая Александром Величко, однако получить у него комментарий не удалось. Величко сказал, что не может говорить, поскольку находится в дороге, и положил трубку. При этом другой источник знакомый с ситуацией утверждает, что за счет бюджета думы ремонт не проводили. «Мебель, которая стоит в кабинете, ей уже много лет. У него [председателя] там всего-навсего побелили одну стену, потому что, когда двигали шкаф, за ним было грязно. И это [сделал] наш депутат. Не сам лично, у него возможности есть — у него строительный бизнес, его рабочие пришли, стенку побелили», — утверждает инсайдер. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Сургута увеличил расходы на кофе и конфеты. Тогда речь шла о ежемесячном размере представительских расходов в приемной Филатова, которые составляли 17 тысяч рублей.