Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в СВО 02 декабря 2022 в 18:20 Размер текста - 17 + Пострадавшим в СВО будет оказана всесторонняя поддержка, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всесторонняя поддержка будет оказана пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья. «Поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в СВО. Эти люди с честью выполняли свой долг, теперь наша задача выполнить свой», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале Россия 24. Всесторонняя поддержка будет оказана пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья. «Поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в СВО. Эти люди с честью выполняли свой долг, теперь наша задача выполнить свой», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале Россия 24. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям