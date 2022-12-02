Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в СВО

Пострадавшим в СВО будет оказана всесторонняя поддержка, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Всесторонняя поддержка будет оказана пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья.
«Поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в СВО. Эти люди с честью выполняли свой долг, теперь наша задача выполнить свой», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале Россия 24.