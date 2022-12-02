Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в СВО

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Пострадавшим в СВО будет оказана всесторонняя поддержка, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Всесторонняя поддержка будет оказана пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья.

«Поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в СВО. Эти люди с честью выполняли свой долг, теперь наша задача выполнить свой», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале Россия 24.

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Всесторонняя поддержка будет оказана пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья. «Поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в СВО. Эти люди с честью выполняли свой долг, теперь наша задача выполнить свой», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале Россия 24.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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