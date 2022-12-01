Колдун терроризирует жителей свердловского города мертвыми животными

Жители Ревды пожаловались на местного колдуна из-за его обрядов

02 декабря 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции вынуждены осуществлять патрулирование на возможных местах работы колдуна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ревды (Свердловская область) пожаловались URA.RU на местного колдуна. По их словам, мужчина подкидывает трупы животных на их участки. Появившиеся ранее в местном лесу странные предметы, по словам горожан, также принадлежат ему. «Есть в Ревде 55-летний Владимир, который считает себя колдуном, я его почерк давно распознала. На мой участок он подкидывал мешок с трупом котенка и стеклом, закапывал рога оленя, и, к сожалению, это находили мои дети. Местные жители верят в его привороты, отвороты и обереги, поэтому пользуются недешевыми услугами псевдо-мага», — поделилась в беседе с URA.RU жительница Ревды. «Многие готовы отдавать большие деньги за его услуги, на которые он и купил себе коттедж», — добавила девушка. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, на колдунов, шаманов и прочих магов сообщения в дежурную часть территориального ОВД не поступало. «Руководством отдела полиции Ревды поставлена задача дежурным нарядом осуществлять патрулирования вблизи лесопарковой зоны, где были обнаружены подозрительные находки. Если кто-либо из местных жителей располагает сведениями чьих это дело рук, просьба хотя бы конфиденциально проинформировать органы внутренних дел по круглосуточному телефону доверия 8 (343) 358-71-61», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что герой «Битвы экстрасенсов» объяснил странные находки в свердловском лесу. Он считает, что зеркала, ножи и прочие предметы, найденные в лесу города Ревда, разложили местные жители ради хайпа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ревды (Свердловская область) пожаловались URA.RU на местного колдуна. По их словам, мужчина подкидывает трупы животных на их участки. Появившиеся ранее в местном лесу странные предметы, по словам горожан, также принадлежат ему. «Есть в Ревде 55-летний Владимир, который считает себя колдуном, я его почерк давно распознала. На мой участок он подкидывал мешок с трупом котенка и стеклом, закапывал рога оленя, и, к сожалению, это находили мои дети. Местные жители верят в его привороты, отвороты и обереги, поэтому пользуются недешевыми услугами псевдо-мага», — поделилась в беседе с URA.RU жительница Ревды. «Многие готовы отдавать большие деньги за его услуги, на которые он и купил себе коттедж», — добавила девушка. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, на колдунов, шаманов и прочих магов сообщения в дежурную часть территориального ОВД не поступало. «Руководством отдела полиции Ревды поставлена задача дежурным нарядом осуществлять патрулирования вблизи лесопарковой зоны, где были обнаружены подозрительные находки. Если кто-либо из местных жителей располагает сведениями чьих это дело рук, просьба хотя бы конфиденциально проинформировать органы внутренних дел по круглосуточному телефону доверия 8 (343) 358-71-61», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что герой «Битвы экстрасенсов» объяснил странные находки в свердловском лесу. Он считает, что зеркала, ножи и прочие предметы, найденные в лесу города Ревда, разложили местные жители ради хайпа.