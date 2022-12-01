Колдун терроризирует жителей свердловского города мертвыми животными

Жители Ревды (Свердловская область) пожаловались URA.RU на местного колдуна. По их словам, мужчина подкидывает трупы животных на их участки. Появившиеся ранее в местном лесу странные предметы, по словам горожан, также принадлежат ему.
«Есть в Ревде 55-летний Владимир, который считает себя колдуном, я его почерк давно распознала. На мой участок он подкидывал мешок с трупом котенка и стеклом, закапывал рога оленя, и, к сожалению, это находили мои дети. Местные жители верят в его привороты, отвороты и обереги, поэтому пользуются недешевыми услугами псевдо-мага», — поделилась в беседе с URA.RU жительница Ревды. «Многие готовы отдавать большие деньги за его услуги, на которые он и купил себе коттедж», — добавила девушка.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, на колдунов, шаманов и прочих магов сообщения в дежурную часть территориального ОВД не поступало. «Руководством отдела полиции Ревды поставлена задача дежурным нарядом осуществлять патрулирования вблизи лесопарковой зоны, где были обнаружены подозрительные находки. Если кто-либо из местных жителей располагает сведениями чьих это дело рук, просьба хотя бы конфиденциально проинформировать органы внутренних дел по круглосуточному телефону доверия 8 (343) 358-71-61», — отметил полковник Горелых.
Ранее URA.RU сообщало, что герой «Битвы экстрасенсов» объяснил странные находки в свердловском лесу. Он считает, что зеркала, ножи и прочие предметы, найденные в лесу города Ревда, разложили местные жители ради хайпа.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo