Мобилизованных тюменцев перебрасывают на юг России

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Эшелон мобилизованных отправляется на новое место службы Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные жители Тюменской и Свердловской областей, прошедшие военную подготовку на базе полигона ТВВИКУ, продолжат службу на юге России. В эти минуты эшелон с военнослужащими находится на железнодорожном вокзале Тюмени, где у бойцов есть еще немного времени, чтобы пообщаться с родными и близкими, пришедшими их проводить. На месте событий находится и журналист URA.RU Сергей Малышев.

«Буквально минуту назад свое обращение к военнослужащим озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он сравнил подвиг военнослужащих с заслугами предков, изменивших мировую историю восемьдесят лет назад. Сейчас у мобилизованных тюменцев есть еще немного времени на то, чтобы пообщаться с родными и близкими, которых на железнодорожном вокзале очень много», — сообщил журналист агентства с места событий.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. В ВС РФ были призваны 300 тысяч военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходили огневую, медицинскую, инженерную и тактическую подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Занятия для них проводили опытные инструкторы, имеющие опыт участия в СВО.

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Мобилизованные жители Тюменской и Свердловской областей, прошедшие военную подготовку на базе полигона ТВВИКУ, продолжат службу на юге России. В эти минуты эшелон с военнослужащими находится на железнодорожном вокзале Тюмени, где у бойцов есть еще немного времени, чтобы пообщаться с родными и близкими, пришедшими их проводить. На месте событий находится и журналист URA.RU Сергей Малышев. «Буквально минуту назад свое обращение к военнослужащим озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он сравнил подвиг военнослужащих с заслугами предков, изменивших мировую историю восемьдесят лет назад. Сейчас у мобилизованных тюменцев есть еще немного времени на то, чтобы пообщаться с родными и близкими, которых на железнодорожном вокзале очень много», — сообщил журналист агентства с места событий. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. В ВС РФ были призваны 300 тысяч военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходили огневую, медицинскую, инженерную и тактическую подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Занятия для них проводили опытные инструкторы, имеющие опыт участия в СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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