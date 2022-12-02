Мобилизованных тюменцев перебрасывают на юг России

02 декабря 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Эшелон мобилизованных отправляется на новое место службы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители Тюменской и Свердловской областей, прошедшие военную подготовку на базе полигона ТВВИКУ, продолжат службу на юге России. В эти минуты эшелон с военнослужащими находится на железнодорожном вокзале Тюмени, где у бойцов есть еще немного времени, чтобы пообщаться с родными и близкими, пришедшими их проводить. На месте событий находится и журналист URA.RU Сергей Малышев. «Буквально минуту назад свое обращение к военнослужащим озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он сравнил подвиг военнослужащих с заслугами предков, изменивших мировую историю восемьдесят лет назад. Сейчас у мобилизованных тюменцев есть еще немного времени на то, чтобы пообщаться с родными и близкими, которых на железнодорожном вокзале очень много», — сообщил журналист агентства с места событий. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. В ВС РФ были призваны 300 тысяч военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходили огневую, медицинскую, инженерную и тактическую подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Занятия для них проводили опытные инструкторы, имеющие опыт участия в СВО.

Мобилизованные жители Тюменской и Свердловской областей, прошедшие военную подготовку на базе полигона ТВВИКУ, продолжат службу на юге России. В эти минуты эшелон с военнослужащими находится на железнодорожном вокзале Тюмени, где у бойцов есть еще немного времени, чтобы пообщаться с родными и близкими, пришедшими их проводить. На месте событий находится и журналист URA.RU Сергей Малышев. «Буквально минуту назад свое обращение к военнослужащим озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он сравнил подвиг военнослужащих с заслугами предков, изменивших мировую историю восемьдесят лет назад. Сейчас у мобилизованных тюменцев есть еще немного времени на то, чтобы пообщаться с родными и близкими, которых на железнодорожном вокзале очень много», — сообщил журналист агентства с места событий. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. В ВС РФ были призваны 300 тысяч военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходили огневую, медицинскую, инженерную и тактическую подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Занятия для них проводили опытные инструкторы, имеющие опыт участия в СВО.