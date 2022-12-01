Из свердловского города после проверки массово уволились полицейские

Некоторые полицейские Асбеста собирались уволиться до начала масштабной проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В отделе полиции Асбеста (Свердловская область) и близлежащих городов за неделю московской проверки рапорты об увольнении написали сразу пять человек. Еще несколько статусных силовиков готовятся подать в отставку. Информация URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Несколько человек написали рапорты после оценки приезжавших в города ревизоров. Слышал, не меньше пяти человек приняли решение снять погоны — им указали на недостатки работы, но увольняться никто не принуждал, накопилось», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, многие сотрудники в Асбесте собирались уйти с полицейской службы еще до ревизии, но для этого не было достаточно веской причины. Однако принятие решения ускорилось после обнаружения ошибок в построении работы.

Другой собеседник URA.RU подчеркнул, что в МО МВД «Асбестовский», как и в других городах, произошедшую ситуацию еще можно исправить. Он допустил, что некоторые уволившиеся успеют отозвать рапорты, когда повторно поговорят с начальством и убедятся в поспешности принятого решения.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Поверка из Москвы в свердловском главке полиции проходит с 14 ноября и продлится, по озвученным планам, до 10 декабря. За это время планируется оценить работу сотрудников на местах и выявить проблемы ведомства. Ревизоры анализируют документы и следят за выполнением задач личным составом. По данным источников, итоги проверки, которые будут подведены позднее, поспособствуют увольнению из ведомства десятков сотрудников.