01 декабря 2022

Из свердловского города после проверки массово уволились полицейские

© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча памяти. Курган, полиция
Некоторые полицейские Асбеста собирались уволиться до начала масштабной проверки Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

В отделе полиции Асбеста (Свердловская область) и близлежащих городов за неделю московской проверки рапорты об увольнении написали сразу пять человек. Еще несколько статусных силовиков готовятся подать в отставку. Информация URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Несколько человек написали рапорты после оценки приезжавших в города ревизоров. Слышал, не меньше пяти человек приняли решение снять погоны — им указали на недостатки работы, но увольняться никто не принуждал, накопилось», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, многие сотрудники в Асбесте собирались уйти с полицейской службы еще до ревизии, но для этого не было достаточно веской причины. Однако принятие решения ускорилось после обнаружения ошибок в построении работы.

Другой собеседник URA.RU подчеркнул, что в МО МВД «Асбестовский», как и в других городах, произошедшую ситуацию еще можно исправить. Он допустил, что некоторые уволившиеся успеют отозвать рапорты, когда повторно поговорят с начальством и убедятся в поспешности принятого решения.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Поверка из Москвы в свердловском главке полиции проходит с 14 ноября и продлится, по озвученным планам, до 10 декабря. За это время планируется оценить работу сотрудников на местах и выявить проблемы ведомства. Ревизоры анализируют документы и следят за выполнением задач личным составом. По данным источников, итоги проверки, которые будут подведены позднее, поспособствуют увольнению из ведомства десятков сотрудников.

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В отделе полиции Асбеста (Свердловская область) и близлежащих городов за неделю московской проверки рапорты об увольнении написали сразу пять человек. Еще несколько статусных силовиков готовятся подать в отставку. Информация URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Несколько человек написали рапорты после оценки приезжавших в города ревизоров. Слышал, не меньше пяти человек приняли решение снять погоны — им указали на недостатки работы, но увольняться никто не принуждал, накопилось», — рассказал собеседник агентства. По его словам, многие сотрудники в Асбесте собирались уйти с полицейской службы еще до ревизии, но для этого не было достаточно веской причины. Однако принятие решения ускорилось после обнаружения ошибок в построении работы. Другой собеседник URA.RU подчеркнул, что в МО МВД «Асбестовский», как и в других городах, произошедшую ситуацию еще можно исправить. Он допустил, что некоторые уволившиеся успеют отозвать рапорты, когда повторно поговорят с начальством и убедятся в поспешности принятого решения. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Поверка из Москвы в свердловском главке полиции проходит с 14 ноября и продлится, по озвученным планам, до 10 декабря. За это время планируется оценить работу сотрудников на местах и выявить проблемы ведомства. Ревизоры анализируют документы и следят за выполнением задач личным составом. По данным источников, итоги проверки, которые будут подведены позднее, поспособствуют увольнению из ведомства десятков сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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