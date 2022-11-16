В свердловском главке МВД после ревизии из Москвы грядут массовые увольнения

По версии источников, в ГУ МВД проведут кадровую чистку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ГУ МВД по Свердловской области ожидается ряд увольнений, которые затронут и рядовых сотрудников, и руководящий состав. Это станет последствием глобальной ревизии, которую проводила делегация из Москвы. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали сразу несколько осведомленных источников в силовых структурах.

«Сейчас проверки идут во всех отделах — один-два ревизора в каждом. Шерстят буквально все, тщательно проверяют все документы за большой период времени. Конечно, после такой глобальной проверки будут увольнения, причем на всех уровнях: если кто-то провинился, к ответу привлекут и его начальника», — рассказал собеседник агентства.

Другой инсайдер рассказал, что одной из целей проверки является выяснение причин кадрового некомплекта. Это не станет поводом для отказа от увольнений по итогам ревизии, но в МВД постараются не усугубить уже имеющиеся проблемы. Незадолго до проверки в главке был назначен четвертый замначальника Сергей Ремезков, который начал курировать кадровые вопросы в ГУ МВД. Предположительно, после этого в главке ожидаются существенные кадровые перестановки.

По данным инсайдера URA.RU, шеф екатеринбургской полиции Игорь Озеров подал рапорт об отставке накануне глобальной проверки. Связь этих событий официально не подтверждается.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Начальник пресс-службы главка Валерий Горелых ранее подтверждал информацию о проверки из Москвы. Делегацию возглавил генерал-майор полиции Роман Зайцев, который 19 ноября проведет прием граждан. Ревизия завершится 10 декабря, после чего в ведомстве будут подведены официальные итоги.