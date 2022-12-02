Профессор вуза при правительстве рассказала о возможности получать пенсию больше 40 тысяч

Профессор вуза при правительстве РФ Буянова назвала россиян с пенсиями больше 40 тысяч рублей

03 декабря 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Россияне считают приемлемой пенсию в 46 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отдельные категории россия — госслужащие, судьи, военнослужащие и люди, вышедшие на пенсию с 2002 года по 2015 годы, — получают ежемесячно более 40 тысяч рублей. На такие же суммы могут рассчитывать сотрудники компаний, в которой работодатель отчисляет накопления в собственный пенсионный фонд. Об этом в интервью URA.RU рассказала доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. «Получают значительно больше отдельные категории государственных служащих, военнослужащие получают больше, судьи и те лица, которые получили пенсионные накопления, сформировали их в большой сумме, с 2002 года, работая на многих работах. Кто-то получает 41-42 тысячи. И даже та часть пенсионеров, которые вышли значительно позже на пенсию — в 2005, 2006, 2007, в 2010 году. До 2016 года они работали, и их пенсия индексировалась. Как минимум на 1-1,5 тысячи рублей в год. Поэтому они сейчас получают довольно большие суммы.», — заявила Марина Буянова. Также россияне могут рассчитывать на помощь от крупных компаний, сотрудниками которых они являлись. «Корпорации, такие как „Сбербанк“, „Газпром“, создают свои пенсионные фонды и доплачивают. То есть выполняют свои обязательства по договору добровольного пенсионного страхования. В таком случае размер выплат будет уже значительно выше. У кого-то может и до 42 тысяч доходить», — пояснила профессор. Ранее портал по поиску работы Superjob провел исследование, согласно которому россияне посчитали приемлемой пенсию в 46 тысяч рублей. Больше всего хотят получать жители столицы — 50,8 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 48,2, во Владивостоке — 47,2, в Тюмени — 46,7, в Хабаровске — 46,6 тысяч, в Ярославле — 41,3. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отдельные категории россия — госслужащие, судьи, военнослужащие и люди, вышедшие на пенсию с 2002 года по 2015 годы, — получают ежемесячно более 40 тысяч рублей. На такие же суммы могут рассчитывать сотрудники компаний, в которой работодатель отчисляет накопления в собственный пенсионный фонд. Об этом в интервью URA.RU рассказала доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. «Получают значительно больше отдельные категории государственных служащих, военнослужащие получают больше, судьи и те лица, которые получили пенсионные накопления, сформировали их в большой сумме, с 2002 года, работая на многих работах. Кто-то получает 41-42 тысячи. И даже та часть пенсионеров, которые вышли значительно позже на пенсию — в 2005, 2006, 2007, в 2010 году. До 2016 года они работали, и их пенсия индексировалась. Как минимум на 1-1,5 тысячи рублей в год. Поэтому они сейчас получают довольно большие суммы.», — заявила Марина Буянова. Также россияне могут рассчитывать на помощь от крупных компаний, сотрудниками которых они являлись. «Корпорации, такие как „Сбербанк“, „Газпром“, создают свои пенсионные фонды и доплачивают. То есть выполняют свои обязательства по договору добровольного пенсионного страхования. В таком случае размер выплат будет уже значительно выше. У кого-то может и до 42 тысяч доходить», — пояснила профессор. Ранее портал по поиску работы Superjob провел исследование, согласно которому россияне посчитали приемлемой пенсию в 46 тысяч рублей. Больше всего хотят получать жители столицы — 50,8 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 48,2, во Владивостоке — 47,2, в Тюмени — 46,7, в Хабаровске — 46,6 тысяч, в Ярославле — 41,3.