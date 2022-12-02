Глава МАГАТЭ намерен встретиться с Путиным

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Касаемо организации встречи с Путиным ведутся переговоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам глава агентства по атомной энергии.

«Ведутся переговоры по поводу организации встречи с Путиным», — заявил Гросси. Его слова приводит ТАСС.

Ранее руководство МАГАТЭ обратилось к РФ с призывом вывести войска с территории Запорожской области. Также агентство просило отказаться от «необоснованных претензий» касательно Запорожской АЭС, передает «Федеральное агентство новостей».

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам глава агентства по атомной энергии. «Ведутся переговоры по поводу организации встречи с Путиным», — заявил Гросси. Его слова приводит ТАСС. Ранее руководство МАГАТЭ обратилось к РФ с призывом вывести войска с территории Запорожской области. Также агентство просило отказаться от «необоснованных претензий» касательно Запорожской АЭС, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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