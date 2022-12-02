Глава МАГАТЭ намерен встретиться с Путиным

Касаемо организации встречи с Путиным ведутся переговоры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам глава агентства по атомной энергии.
«Ведутся переговоры по поводу организации встречи с Путиным», — заявил Гросси. Его слова приводит ТАСС.
Ранее руководство МАГАТЭ обратилось к РФ с призывом вывести войска с территории Запорожской области. Также агентство просило отказаться от «необоснованных претензий» касательно Запорожской АЭС, передает «Федеральное агентство новостей».