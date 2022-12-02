В Белом доме открестились от слов Байдена по поводу России

Белый дом: Байден пока не готов вести диалог с Путиным

02 декабря 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

В Белом Доме заявили, что Байден не готов к диалогу с Путиным, несмотря на его недавнее заявление Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента США Джо Байдена о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным не означает, что он сейчас готов начать диалог. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Президент [США Джо Байден] вовсе не демонстрировал, что сейчас время для переговоров», — сказал Кирби, его слова передает ТАСС. Он также указал на то, что американский президент не раз говорил, что лишь украинский лидер Владимир Зеленский может решить вопрос о возможности начать такой диалог. Ранее Байден заявил о готовности провести переговоры с Путиным о спецоперации. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США не оказывает давление на Украину, касающееся переговоров с Россией. При том, что в СМИ не раз сообщали, что Запад давит на Зеленского, передает телеканал 360.

Заявление президента США Джо Байдена о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным не означает, что он сейчас готов начать диалог. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Президент [США Джо Байден] вовсе не демонстрировал, что сейчас время для переговоров», — сказал Кирби, его слова передает ТАСС. Он также указал на то, что американский президент не раз говорил, что лишь украинский лидер Владимир Зеленский может решить вопрос о возможности начать такой диалог. Ранее Байден заявил о готовности провести переговоры с Путиным о спецоперации. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США не оказывает давление на Украину, касающееся переговоров с Россией. При том, что в СМИ не раз сообщали, что Запад давит на Зеленского, передает телеканал 360.