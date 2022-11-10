В Белом доме заявили, что Украина не является марионеткой США

Советник Байдена Салливан: США не принимают решения за Украину

11 ноября 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

США не давят на Украину с решением по мирным переговорам, заявил Джейк Салливан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не оказывает давление на Украину, касающееся переговоров с Россией. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. «Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо. То, что мы делаем — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку», — заявил Джейк Салливан. Он добавил, что, на сегодня не готов дать оценку исходу каких-либо переговоров между Москвой и Киевом. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках неожиданного визита в Киев советник Байдена Салливан обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос урегулирования конфликта с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла о готовности РФ к переговорам. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида и освободить эти территории.

США не оказывает давление на Украину, касающееся переговоров с Россией. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. «Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо. То, что мы делаем — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку», — заявил Джейк Салливан. Он добавил, что, на сегодня не готов дать оценку исходу каких-либо переговоров между Москвой и Киевом. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках неожиданного визита в Киев советник Байдена Салливан обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос урегулирования конфликта с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла о готовности РФ к переговорам. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида и освободить эти территории.