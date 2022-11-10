10 ноября 2022

В Белом доме заявили, что Украина не является марионеткой США

Советник Байдена Салливан: США не принимают решения за Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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США не давят на Украину с решением по мирным переговорам, заявил Джейк Салливан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США не оказывает давление на Украину, касающееся переговоров с Россией. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

«Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо. То, что мы делаем — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку», — заявил Джейк Салливан. Он добавил, что, на сегодня не готов дать оценку исходу каких-либо переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках неожиданного визита в Киев советник Байдена Салливан обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос урегулирования конфликта с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла о готовности РФ к переговорам. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида и освободить эти территории.

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США не оказывает давление на Украину, касающееся переговоров с Россией. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. «Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо. То, что мы делаем — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку», — заявил Джейк Салливан. Он добавил, что, на сегодня не готов дать оценку исходу каких-либо переговоров между Москвой и Киевом. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках неожиданного визита в Киев советник Байдена Салливан обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос урегулирования конфликта с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла о готовности РФ к переговорам. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида и освободить эти территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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