02 декабря 2022

Захарова: киевский режим руководит расколом православия на Украине

Захарова предупредила о подготовке ВСУ к захвату Киево-Печорской Лавры
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова: ВСУ готовятся захватить Киево-Печерскую Лавру Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ хотят захватить Киево-Печерскую Лавру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Идет подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщал telegram-канал «Украина Сейчас».

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ВСУ хотят захватить Киево-Печерскую Лавру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Идет подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщал telegram-канал «Украина Сейчас».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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