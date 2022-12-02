Захарова: киевский режим руководит расколом православия на Украине

Захарова предупредила о подготовке ВСУ к захвату Киево-Печорской Лавры

03 декабря 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Захарова: ВСУ готовятся захватить Киево-Печерскую Лавру Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ хотят захватить Киево-Печерскую Лавру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Идет подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале . Ранее стало известно, что служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщал telegram-канал «Украина Сейчас».

ВСУ хотят захватить Киево-Печерскую Лавру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Идет подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщал telegram-канал «Украина Сейчас».