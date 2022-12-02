Захарова: киевский режим руководит расколом православия на Украине

ВСУ хотят захватить Киево-Печерскую Лавру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Идет подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщал telegram-канал «Украина Сейчас».
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ВСУ хотят захватить Киево-Печерскую Лавру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Идет подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщал telegram-канал «Украина Сейчас».