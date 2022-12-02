Украинцам пообещали бесплатный проезд в случае полного отключения электричества

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал горожанам бесплатный проезд на автобусах в случае блэкаута

03 декабря 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Мэр Киева Виталия Кличко считает, что город может полностью остаться без электричества Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае полного отключения электроснабжения в украинской столице наземный общественный транспорт будет перевозить горожан бесплатно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «В случае новых ударов по энергосистеме Украины, если полностью будет отсутствовать электроснабжение, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным», — сообщил Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что все автобусные парки Киева снабжены запасами горючего. На территориях автобусных парков есть пункты обогрева для водителей. Кличко отметил, что в случае ЧС работа метрополитена будет приостановлена, а подземные станции будут работать как пункты временного пребывания киевлян и убежища. При этом пускать на станции начнут по документам, удостоверяющим личность. На станциях можно будет зарядить телефоны, воспользоваться интернетом, туалетом, будет раздаваться питьевая вода. Кличко предупредил, что температура на станциях метро составляет +12…+14 градусов, поэтому нужно быть тепло одетыми. После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по инфраструктуре Украины. После этого начались массовые отключения электроэнергии. Кличко предупредил жителей Киева, что отключения продлятся до весны.

В случае полного отключения электроснабжения в украинской столице наземный общественный транспорт будет перевозить горожан бесплатно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «В случае новых ударов по энергосистеме Украины, если полностью будет отсутствовать электроснабжение, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным», — сообщил Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что все автобусные парки Киева снабжены запасами горючего. На территориях автобусных парков есть пункты обогрева для водителей. Кличко отметил, что в случае ЧС работа метрополитена будет приостановлена, а подземные станции будут работать как пункты временного пребывания киевлян и убежища. При этом пускать на станции начнут по документам, удостоверяющим личность. На станциях можно будет зарядить телефоны, воспользоваться интернетом, туалетом, будет раздаваться питьевая вода. Кличко предупредил, что температура на станциях метро составляет +12…+14 градусов, поэтому нужно быть тепло одетыми. После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по инфраструктуре Украины. После этого начались массовые отключения электроэнергии. Кличко предупредил жителей Киева, что отключения продлятся до весны.