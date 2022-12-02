Мобилизованный с позывным «Нева» рассказал о боевых задачах российской армии на фронте. Видео

Боец с передовой СВО: российские военнослужащие успешно справляются с боевыми задачами

03 декабря 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Офицер батареи с позывным «Нева» рассказал, что артиллерийский дивизион каждый день успешно выполняет по три огневые задачи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший офицер батареи с позывным «Нева» рассказал о боевой работе артиллерийского дивизиона в зоне спецоперации на Украине. По его словам, подразделение каждый день успешно выполняет по три огневые задачи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневую позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись. Цель была поражена. Работа уже налажено идет. Ко всему привыкли и расчеты действуют синхронно. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две, по три огневые задачи. Ну вот, сегодня уничтожили вражескую ствольную артиллерию. Все находятся с самого начала [спецоперации] — с 24 февраля. <…> Хоть и молодые, но свою работу выполняют просто на отлично», — сообщил «Нева». «В хороший дивизион попал — все дружные, все адекватные. Надеяться на ребят можно!», — отметил военный. Про себя он также рассказал, что был мобилизован 27 сентября, на сегодняшний день состоит в должности старшего офицера батареи. «В звании капитана до этого, почти 10 лет назад, проходил службу в Чеченской Республике», — поведал он. Военнослужащий отметил, что российские бойцы ни в чем не нуждаются, так как заработная плата поступает ежемесячно 10-го числа. В Минобороны отметили, что при выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин. По информации ведомства, накануне была обнаружена позиция, на которой находился артиллерийский расчет нацподразделения ВСУ, после чего точным огнем 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель была подавлена. В Минобороны подчеркнули, что в составе расчетов уверенно действуют в том числе и военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации и прошедшие полный курс подготовки. По оценке вышестоящего командования, они уверенно себя чувствуют в воинском коллективе и отлично решают поставленные задачи. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Ранее в Минобороны РФ уточнили, что мобилизованные солдаты прошли соответствующее обучение. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что подготовка бойцов проходила на более чем ста полигонах на территориях России и Белоруссии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Старший офицер батареи с позывным «Нева» рассказал о боевой работе артиллерийского дивизиона в зоне спецоперации на Украине. По его словам, подразделение каждый день успешно выполняет по три огневые задачи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневую позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись. Цель была поражена. Работа уже налажено идет. Ко всему привыкли и расчеты действуют синхронно. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две, по три огневые задачи. Ну вот, сегодня уничтожили вражескую ствольную артиллерию. Все находятся с самого начала [спецоперации] — с 24 февраля. <…> Хоть и молодые, но свою работу выполняют просто на отлично», — сообщил «Нева». «В хороший дивизион попал — все дружные, все адекватные. Надеяться на ребят можно!», — отметил военный. Про себя он также рассказал, что был мобилизован 27 сентября, на сегодняшний день состоит в должности старшего офицера батареи. «В звании капитана до этого, почти 10 лет назад, проходил службу в Чеченской Республике», — поведал он. Военнослужащий отметил, что российские бойцы ни в чем не нуждаются, так как заработная плата поступает ежемесячно 10-го числа. В Минобороны отметили, что при выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин. По информации ведомства, накануне была обнаружена позиция, на которой находился артиллерийский расчет нацподразделения ВСУ, после чего точным огнем 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель была подавлена. В Минобороны подчеркнули, что в составе расчетов уверенно действуют в том числе и военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации и прошедшие полный курс подготовки. По оценке вышестоящего командования, они уверенно себя чувствуют в воинском коллективе и отлично решают поставленные задачи. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Ранее в Минобороны РФ уточнили, что мобилизованные солдаты прошли соответствующее обучение. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что подготовка бойцов проходила на более чем ста полигонах на территориях России и Белоруссии.