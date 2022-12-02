Курганский мотоциклист отсудил полмиллиона рублей у виновника ДТП

03 декабря 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать с ответчика 455 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мотоциклист из Кургана, пострадавший в ДТП, обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Ответчик, нарушив ПДД, допустил столкновение с мотоциклом Harley-Davidson, которым управлял истец. В результате ДТП истец получил различные травмы, в связи с чем долгое время проходил лечение, но здоровье до настоящего времени не восстановлено. Пострадавший просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя 20 тысяч рублей и оплату судебной экспертизы 35 тысяч рублей», — говорится в документе. Истец и ответчик не явились в судебное заседание и были своевременно извещены. Суд рассмотрел дело и решил частично удовлетворить исковые требования. Он постановил взыскать с ответчика 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы по оплате услуг представителя и судебной экспертизы. Всего в пользу истца будет взыскано 455 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган — Тюмень насмерть разбился мотоциклист. Мужчина въехал в бетонный блок, который находился в месте проведения дорожных работ.

Мотоциклист из Кургана, пострадавший в ДТП, обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Ответчик, нарушив ПДД, допустил столкновение с мотоциклом Harley-Davidson, которым управлял истец. В результате ДТП истец получил различные травмы, в связи с чем долгое время проходил лечение, но здоровье до настоящего времени не восстановлено. Пострадавший просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя 20 тысяч рублей и оплату судебной экспертизы 35 тысяч рублей», — говорится в документе. Истец и ответчик не явились в судебное заседание и были своевременно извещены. Суд рассмотрел дело и решил частично удовлетворить исковые требования. Он постановил взыскать с ответчика 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы по оплате услуг представителя и судебной экспертизы. Всего в пользу истца будет взыскано 455 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган — Тюмень насмерть разбился мотоциклист. Мужчина въехал в бетонный блок, который находился в месте проведения дорожных работ.