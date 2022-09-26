На трассе Курган — Тюмень насмерть разбился мотоциклист. Фото

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Мужчина врезался на мотоцикле в бетонный блок Фото:

На 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень разбился насмерть 40-летний водитель мотоцикла «Ямаха». Об этом сообщает официальный паблик Госавтоинспекции Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что мужчина въехал в бетонный блок, который находился в месте проведения дорожных работ.

«Сегодня ночью в ДТП под Тюменью погиб мотоциклист. На 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень мотоцикл „Ямаха“ под управлением 40-летнего водителя въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Мотоциклист погиб», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что, по предварительным данным, водитель мотоцикла не учел дорожные условия. Все необходимые средства организации дорожного движения в месте проведения ремонта дороги были установлены без нарушений.

Авария произошла на 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень

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На 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень разбился насмерть 40-летний водитель мотоцикла «Ямаха». Об этом сообщает официальный паблик Госавтоинспекции Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что мужчина въехал в бетонный блок, который находился в месте проведения дорожных работ. «Сегодня ночью в ДТП под Тюменью погиб мотоциклист. На 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень мотоцикл „Ямаха“ под управлением 40-летнего водителя въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Мотоциклист погиб», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Там добавили, что, по предварительным данным, водитель мотоцикла не учел дорожные условия. Все необходимые средства организации дорожного движения в месте проведения ремонта дороги были установлены без нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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