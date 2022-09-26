На трассе Курган — Тюмень насмерть разбился мотоциклист. Фото

26 сентября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Мужчина врезался на мотоцикле в бетонный блок Фото: Александр Мамаев © URA.RU На 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень разбился насмерть 40-летний водитель мотоцикла «Ямаха». Об этом сообщает официальный паблик Госавтоинспекции Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что мужчина въехал в бетонный блок, который находился в месте проведения дорожных работ. «Сегодня ночью в ДТП под Тюменью погиб мотоциклист. На 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень мотоцикл „Ямаха“ под управлением 40-летнего водителя въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Мотоциклист погиб», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Там добавили, что, по предварительным данным, водитель мотоцикла не учел дорожные условия. Все необходимые средства организации дорожного движения в месте проведения ремонта дороги были установлены без нарушений. Авария произошла на 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень Госавтоинспекция Тюменской области

На 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень разбился насмерть 40-летний водитель мотоцикла «Ямаха». Об этом сообщает официальный паблик Госавтоинспекции Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что мужчина въехал в бетонный блок, который находился в месте проведения дорожных работ. «Сегодня ночью в ДТП под Тюменью погиб мотоциклист. На 192-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень мотоцикл „Ямаха“ под управлением 40-летнего водителя въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Мотоциклист погиб», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Там добавили, что, по предварительным данным, водитель мотоцикла не учел дорожные условия. Все необходимые средства организации дорожного движения в месте проведения ремонта дороги были установлены без нарушений.