В журнале Минобороны РФ раскрыли планы ударить по Швеции и Финляндии в случае их вступления в НАТО

03 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Протяженность границы НАТО и РФ увеличится на 1000 километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вступление Швеции и Финляндии в НАТО потребует спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран. Об этом заявили в журнале Минобороны РФ. «С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной. А также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — сообщается в журнале Минобороны РФ . Граница России с НАТО увеличится более чем на 1000 километров, а в Швеции и Финляндии могут разместить формирования альянса и военную технику, отметили в Минобороны. Сообщается, что возможное размещение ракетных комплексов в Финляндии создает угрозу для нанесения ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуре Архангельской области. Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО, президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении, сообщает «Дни.ру». Финляндия отказалась размещать на своей территории ядерное оружие альянса, сообщают « Невские новости ». Аналогичное заявление сделала Швеция.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО потребует спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран. Об этом заявили в журнале Минобороны РФ. «С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной. А также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — сообщается в журнале Минобороны РФ. Граница России с НАТО увеличится более чем на 1000 километров, а в Швеции и Финляндии могут разместить формирования альянса и военную технику, отметили в Минобороны. Сообщается, что возможное размещение ракетных комплексов в Финляндии создает угрозу для нанесения ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуре Архангельской области. Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО, президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении, сообщает «Дни.ру». Финляндия отказалась размещать на своей территории ядерное оружие альянса, сообщают «Невские новости». Аналогичное заявление сделала Швеция.