Швеция заявила, что не даст НАТО разместить у себя ядерное оружие

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Швеция сохраняет умеренную позицию по поводу хранения у себя ядерного оружия Фото:

Швеция не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.

«Мы также не собираемся делать это (выступать с заявлениями по поводу хранения у себя ядерного оружия — прим. ред.) каким-либо другим способом», — поделился Билльстрем в разговоре с агентством TT. Он подчеркнул, что позиция Швеции касательно хранения у себя ядерного оружия является умеренной и не подлежит никаким оговоркам.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией 18 мая. Их вступление в альянс ратифицировало большинство стран-членов НАТО. Турция выступала против вступления страны в Североатлантический альянс, поэтому Швеция начала выполнять ее условия. Стремление Швеции вступить в альянс оценил его генсек Йенс Столтенберг. Финляндия также сообщала об отказе от хранения ядерного оружия на своей территории. Президент страны Саули Ниинсте подчеркнул, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует ее вести, передает RT.

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Швеция не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. «Мы также не собираемся делать это (выступать с заявлениями по поводу хранения у себя ядерного оружия — прим. ред.) каким-либо другим способом», — поделился Билльстрем в разговоре с агентством TT. Он подчеркнул, что позиция Швеции касательно хранения у себя ядерного оружия является умеренной и не подлежит никаким оговоркам. Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией 18 мая. Их вступление в альянс ратифицировало большинство стран-членов НАТО. Турция выступала против вступления страны в Североатлантический альянс, поэтому Швеция начала выполнять ее условия. Стремление Швеции вступить в альянс оценил его генсек Йенс Столтенберг. Финляндия также сообщала об отказе от хранения ядерного оружия на своей территории. Президент страны Саули Ниинсте подчеркнул, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует ее вести, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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