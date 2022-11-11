Швеция заявила, что не даст НАТО разместить у себя ядерное оружие

11 ноября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Швеция сохраняет умеренную позицию по поводу хранения у себя ядерного оружия Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie Швеция не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. «Мы также не собираемся делать это (выступать с заявлениями по поводу хранения у себя ядерного оружия — прим. ред.) каким-либо другим способом», — поделился Билльстрем в разговоре с агентством TT. Он подчеркнул, что позиция Швеции касательно хранения у себя ядерного оружия является умеренной и не подлежит никаким оговоркам. Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией 18 мая. Их вступление в альянс ратифицировало большинство стран-членов НАТО. Турция выступала против вступления страны в Североатлантический альянс, поэтому Швеция начала выполнять ее условия. Стремление Швеции вступить в альянс оценил его генсек Йенс Столтенберг. Финляндия также сообщала об отказе от хранения ядерного оружия на своей территории. Президент страны Саули Ниинсте подчеркнул, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует ее вести, передает RT.

Швеция не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. «Мы также не собираемся делать это (выступать с заявлениями по поводу хранения у себя ядерного оружия — прим. ред.) каким-либо другим способом», — поделился Билльстрем в разговоре с агентством TT. Он подчеркнул, что позиция Швеции касательно хранения у себя ядерного оружия является умеренной и не подлежит никаким оговоркам. Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией 18 мая. Их вступление в альянс ратифицировало большинство стран-членов НАТО. Турция выступала против вступления страны в Североатлантический альянс, поэтому Швеция начала выполнять ее условия. Стремление Швеции вступить в альянс оценил его генсек Йенс Столтенберг. Финляндия также сообщала об отказе от хранения ядерного оружия на своей территории. Президент страны Саули Ниинсте подчеркнул, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует ее вести, передает RT.