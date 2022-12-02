В Перми разыскивают 10-летнюю девочку в шапке со стразами

03 декабря 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Девочка пропала в начале декабря (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми объявили поиски десятилетнего ребенка. О местонахождении девочки ничего не известно с 1 декабря, передают прикамские поисковики. «Устанавливается местонахождение 10-летнего ребенка. 1 декабря 2022 года ушла из дома в неизвестном направлении. Была одета в куртку темно-серого цвета, темно-синюю шапку со стразами и черные угги», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Рост девочки 135 см. Она худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. Всех, кто обладает любой информацией о ее местонахождении, просят передать сведения в ближайшие отделы полиции — по телефону или лично. Звонить также можно по номерам: 112 — ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 — БРНС в Перми; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — инфорг Юлия. URA.RU писало ранее, что в Перми завершились поиски пропавшей 19-летней. Ее нашли живой после нескольких дней поисков. В Прикамье разыскивают 10-летнего ребнка Фото: поисковой отряд «Регион 59»

В Перми объявили поиски десятилетнего ребенка. О местонахождении девочки ничего не известно с 1 декабря, передают прикамские поисковики. «Устанавливается местонахождение 10-летнего ребенка. 1 декабря 2022 года ушла из дома в неизвестном направлении. Была одета в куртку темно-серого цвета, темно-синюю шапку со стразами и черные угги», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Рост девочки 135 см. Она худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. Всех, кто обладает любой информацией о ее местонахождении, просят передать сведения в ближайшие отделы полиции — по телефону или лично. Звонить также можно по номерам: 112 — ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 — БРНС в Перми; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — инфорг Юлия. URA.RU писало ранее, что в Перми завершились поиски пропавшей 19-летней. Ее нашли живой после нескольких дней поисков.