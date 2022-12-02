02 декабря 2022

В Перми разыскивают 10-летнюю девочку в шапке со стразами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, ребенок, дети, девочка
Девочка пропала в начале декабря (архивное фото) Фото:

В Перми объявили поиски десятилетнего ребенка. О местонахождении девочки ничего не известно с 1 декабря, передают прикамские поисковики.

«Устанавливается местонахождение 10-летнего ребенка. 1 декабря 2022 года ушла из дома в неизвестном направлении. Была одета в куртку темно-серого цвета, темно-синюю шапку со стразами и черные угги», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

Рост девочки 135 см. Она худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. Всех, кто обладает любой информацией о ее местонахождении, просят передать сведения в ближайшие отделы полиции — по телефону или лично. Звонить также можно по номерам: 112 — ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 — БРНС в Перми; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — инфорг Юлия.

URA.RU писало ранее, что в Перми завершились поиски пропавшей 19-летней. Ее нашли живой после нескольких дней поисков.

В Прикамье разыскивают 10-летнего ребнка
Фото:

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В Перми объявили поиски десятилетнего ребенка. О местонахождении девочки ничего не известно с 1 декабря, передают прикамские поисковики. «Устанавливается местонахождение 10-летнего ребенка. 1 декабря 2022 года ушла из дома в неизвестном направлении. Была одета в куртку темно-серого цвета, темно-синюю шапку со стразами и черные угги», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Рост девочки 135 см. Она худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. Всех, кто обладает любой информацией о ее местонахождении, просят передать сведения в ближайшие отделы полиции — по телефону или лично. Звонить также можно по номерам: 112 — ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 — БРНС в Перми; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — инфорг Юлия. URA.RU писало ранее, что в Перми завершились поиски пропавшей 19-летней. Ее нашли живой после нескольких дней поисков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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