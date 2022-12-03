Kyodo: в Японии испугались реакции России из-за введения потолка цен на нефть

03 декабря 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

В Японии испугались, что РФ ограничит экспорт сырой нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Японии опасаются роста мировых цен и реакции России из-за решения стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает японское издание Kyodo со ссылкой на источники в правительстве. «В частности, в Токио считают, что если РФ ограничит экспорт сырой нефти в страны, присоединившиеся к санкциям, то мировые цены снова взлетят на фоне обострения ситуации со спросом и предложением», — передает ТАСС со ссылкой на Kyodo. Издание отмечает, что это негативно скажется на экономике Японии, которая находится под влиянием роста цен в мире. В прошлом году в Японию импортировали около 34 млн баррелей российской нефти, это 3,6% от общего объема поставок. В 2022 году Япония получила меньше российской нефти из-за конфликта на Украине. Ранее страны «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на уровне 60 долларов за баррель. Экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард заявил, что потолок цен скорректируют, если эта инициатива не поможет в достижении цели. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны Запада пошли на такой шаг, потому что антироссийские ограничения неэффективны, передают «Дни.ру».

В Японии опасаются роста мировых цен и реакции России из-за решения стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает японское издание Kyodo со ссылкой на источники в правительстве. «В частности, в Токио считают, что если РФ ограничит экспорт сырой нефти в страны, присоединившиеся к санкциям, то мировые цены снова взлетят на фоне обострения ситуации со спросом и предложением», — передает ТАСС со ссылкой на Kyodo. Издание отмечает, что это негативно скажется на экономике Японии, которая находится под влиянием роста цен в мире. В прошлом году в Японию импортировали около 34 млн баррелей российской нефти, это 3,6% от общего объема поставок. В 2022 году Япония получила меньше российской нефти из-за конфликта на Украине. Ранее страны «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на уровне 60 долларов за баррель. Экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард заявил, что потолок цен скорректируют, если эта инициатива не поможет в достижении цели. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны Запада пошли на такой шаг, потому что антироссийские ограничения неэффективны, передают «Дни.ру».