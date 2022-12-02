Госдеп назвал условие, при котором потолок цен на нефть из РФ будет скорректирован

03 декабря 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Госдеп США допустил изменение потолка цен на нефть из РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Потолок цен на российскую нефть будет скорректирован, если не достигнет своей цели. Об этом заявила главный экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард. «60 долларов — лучший уровень для достижения партнерами по коалиции этих двух целей в ближайшей перспективе. Стоит отметить, что механизм ограничения цены на нефть намеренно создавался гибким. Если цели не будут достигнуты, то уровень предельной цены может быть скорректирован с течением времени, чтобы убедиться, что мы их достигли», — сказала Бланшар, ее слова передает ТАСС. Она отметила, что с оптимизмом смотрю на то, что все это будет работать. По ее словам, в США заинтересованы в реализации «механизма предельного уровня цен». Ранее Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ. Он определен на уровне 60 долларов за баррель. Изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. Принятие потолка цен на российскую нефть странами Евросоюза может сыграть в пользу России, сообщает Oil Price.

Потолок цен на российскую нефть будет скорректирован, если не достигнет своей цели. Об этом заявила главный экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард. «60 долларов — лучший уровень для достижения партнерами по коалиции этих двух целей в ближайшей перспективе. Стоит отметить, что механизм ограничения цены на нефть намеренно создавался гибким. Если цели не будут достигнуты, то уровень предельной цены может быть скорректирован с течением времени, чтобы убедиться, что мы их достигли», — сказала Бланшар, ее слова передает ТАСС. Она отметила, что с оптимизмом смотрю на то, что все это будет работать. По ее словам, в США заинтересованы в реализации «механизма предельного уровня цен». Ранее Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ. Он определен на уровне 60 долларов за баррель. Изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. Принятие потолка цен на российскую нефть странами Евросоюза может сыграть в пользу России, сообщает Oil Price.