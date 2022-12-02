Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в декабре

Первые 10 дней декабря в Пермском крае будут холодными и сухими

03 декабря 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Синоптики рассказали о погоде в декабре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Метеорологи считают, что первая декада первого зимнего месяца в Прикамье будет холодной и сухой. Далее произойдут небольшие изменения. Такие данные опубликованы на сайте пермского проекта «Метеоролог и я». «В южных районах края декада ожидается холоднее нормы на 3-5 градусов, при этом в северных районах температура воздуха будет ниже обычной лишь на 1-3 градуса. Количество осадков повсеместно ожидается небольшим и составит 20-40% от нормы», — пишут метеорологи. Согласно долгосрочному прогнозу, во второй декаде будут господствовать холодная погода (на 2-3 градуса ниже нормы) и избыточные осадки (на 20-40% выше нормы). В третьей декаде, по данным метеорологов, температура воздуха опустится ниже нормы на 3-4 градуса. Количество осадков при этом приблизится к нормальному значению. URA.RU писало в конце ноября о предупреждении синоптиков, которые прогнозировали, что предстоящая неделя в Пермском крае будет морозной. Осадков будет мало, а столбик термометра может опуститься до отметки -30 градусов.

Метеорологи считают, что первая декада первого зимнего месяца в Прикамье будет холодной и сухой. Далее произойдут небольшие изменения. Такие данные опубликованы на сайте пермского проекта «Метеоролог и я». «В южных районах края декада ожидается холоднее нормы на 3-5 градусов, при этом в северных районах температура воздуха будет ниже обычной лишь на 1-3 градуса. Количество осадков повсеместно ожидается небольшим и составит 20-40% от нормы», — пишут метеорологи. Согласно долгосрочному прогнозу, во второй декаде будут господствовать холодная погода (на 2-3 градуса ниже нормы) и избыточные осадки (на 20-40% выше нормы). В третьей декаде, по данным метеорологов, температура воздуха опустится ниже нормы на 3-4 градуса. Количество осадков при этом приблизится к нормальному значению. URA.RU писало в конце ноября о предупреждении синоптиков, которые прогнозировали, что предстоящая неделя в Пермском крае будет морозной. Осадков будет мало, а столбик термометра может опуститься до отметки -30 градусов.