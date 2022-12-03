Российский разведчик: люки украинских танков заваривают с солдатами внутри

03 декабря 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Украинские военные сдаются в плен от безысходности, заявил российский разведчик Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военную технику, в которой находятся украинские военные, заваривают со всех сторон, чтобы принудить солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сдаться в плен. Об этом заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская в Луганской Народной Республики (ЛНР). «Помимо танкистов, встречались боевые бронемашины и БТР, в которых украинские военные были заварены со всех сторон и не имели возможности покинуть технику при необходимости», — сказал разведчик. Его слова приводит РИА Новости. Разведчик также сообщил, что украинские военные, которые находятся внутри в военной технике с заваренными люками не находят больше возможности кроме того, как сдаться в плен. Он добавил, что для этого они отворачивают пушку дулом назад и медленно подъезжают к российским позициям. После чего глушат двигатель и при помощи стука подают сигнал SOS. Разведчик сказал, что из танка слышны крики и удары, после чего российские военные достают украинцев из техники. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава России назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

Военную технику, в которой находятся украинские военные, заваривают со всех сторон, чтобы принудить солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сдаться в плен. Об этом заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская в Луганской Народной Республики (ЛНР). «Помимо танкистов, встречались боевые бронемашины и БТР, в которых украинские военные были заварены со всех сторон и не имели возможности покинуть технику при необходимости», — сказал разведчик. Его слова приводит РИА Новости. Разведчик также сообщил, что украинские военные, которые находятся внутри в военной технике с заваренными люками не находят больше возможности кроме того, как сдаться в плен. Он добавил, что для этого они отворачивают пушку дулом назад и медленно подъезжают к российским позициям. После чего глушат двигатель и при помощи стука подают сигнал SOS. Разведчик сказал, что из танка слышны крики и удары, после чего российские военные достают украинцев из техники. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава России назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.