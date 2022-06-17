11-летний екатеринбуржец объяснил, почему отец бросил его из окна. «Он орал на маму»

18 июня 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

В ночь на 18 июня в Екатеринбурге отец выбросил ребенка из окна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подросток, которого отец выбросил из окна на Химмаше в Екатеринбурге, рассказал подробности происшествия. По его словам, он ударил отца ножом, защищая мать. После этого отец сбросил его с третьего этажа. «Отец орал на маму, начал ее бить. Я взял нож. Хотел вызвать полицию, но он подошел, кинул меня на пол. Я встал, ударил его ножом в живот и убежал на балкон. Там он порвал мне футболку и пнул ногой. Я упал вниз», — рассказал 11-летний пострадавший. Его слова приводит сообщество «Типичный Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте». Подросток упал с высоты третьего этажа. У него сотрясение мозга, сломаны левые рука и нога, а также шесть позвонков. В ночь на 18 июня 41-летний екатеринбуржец выбросил 11-летнего сына из окна дома на Химмаше. По факту происшествия начали проверку полиция и Следственный комитет. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Подросток, которого отец выбросил из окна на Химмаше в Екатеринбурге, рассказал подробности происшествия. По его словам, он ударил отца ножом, защищая мать. После этого отец сбросил его с третьего этажа. «Отец орал на маму, начал ее бить. Я взял нож. Хотел вызвать полицию, но он подошел, кинул меня на пол. Я встал, ударил его ножом в живот и убежал на балкон. Там он порвал мне футболку и пнул ногой. Я упал вниз», — рассказал 11-летний пострадавший. Его слова приводит сообщество «Типичный Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте». Подросток упал с высоты третьего этажа. У него сотрясение мозга, сломаны левые рука и нога, а также шесть позвонков. В ночь на 18 июня 41-летний екатеринбуржец выбросил 11-летнего сына из окна дома на Химмаше. По факту происшествия начали проверку полиция и Следственный комитет.