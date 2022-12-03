Военкор URA.RU показал, как российские танки крушат укрепрайоны ВСУ под Авдеевкой. Видео

03 декабря 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Российские танки крушат разваливающийся укрепленный район ВСУ на Авдеевском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военкор URA.RU Евгений Линин побывал на Авдеевском направлении и увидел, как российские танки крушат укрепрайоны ВСУ и поддерживают огнем штурмовые отряды бригады в Водяном. Сейчас наш военкор находится с танкистами Первой Славянской бригады. «В ближайшие дни здесь, под Донецком, определяется, кому будет принадлежать инициатива в зимней военной кампании. Российские войска добились значительных успехов, взяв под контроль несколько важных в оперативно-тактическом отношении населенных пунктов. Один из них — поселок Опытное», — сказал Линин. По его словам, сейчас продолжаются интенсивные бои за Марьинку и населенные пункты по линии Водяное — Первомайское — Невельское. Взятие Марьинки открывает путь на Угледар с севера и перерезает пути снабжения угледарской группировке ВСУ. А закрепление российских войск по линии Водяное — Первомайское — Невельское открывает путь на Авдеевку с юга.

Военкор URA.RU Евгений Линин побывал на Авдеевском направлении и увидел, как российские танки крушат укрепрайоны ВСУ и поддерживают огнем штурмовые отряды бригады в Водяном. Сейчас наш военкор находится с танкистами Первой Славянской бригады. «В ближайшие дни здесь, под Донецком, определяется, кому будет принадлежать инициатива в зимней военной кампании. Российские войска добились значительных успехов, взяв под контроль несколько важных в оперативно-тактическом отношении населенных пунктов. Один из них — поселок Опытное», — сказал Линин. По его словам, сейчас продолжаются интенсивные бои за Марьинку и населенные пункты по линии Водяное — Первомайское — Невельское. Взятие Марьинки открывает путь на Угледар с севера и перерезает пути снабжения угледарской группировке ВСУ. А закрепление российских войск по линии Водяное — Первомайское — Невельское открывает путь на Авдеевку с юга.