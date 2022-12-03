Военкор URA.RU показал, как российские танки крушат укрепрайоны ВСУ под Авдеевкой. Видео

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, бронетехника, танк, полигон еланский
Российские танки крушат разваливающийся укрепленный район ВСУ на Авдеевском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военкор URA.RU Евгений Линин побывал на Авдеевском направлении и увидел, как российские танки крушат укрепрайоны ВСУ и поддерживают огнем штурмовые отряды бригады в Водяном. Сейчас наш военкор находится с танкистами Первой Славянской бригады.

«В ближайшие дни здесь, под Донецком, определяется, кому будет принадлежать инициатива в зимней военной кампании. Российские войска добились значительных успехов, взяв под контроль несколько важных в оперативно-тактическом отношении населенных пунктов. Один из них — поселок Опытное», — сказал Линин.

По его словам, сейчас продолжаются интенсивные бои за Марьинку и населенные пункты по линии Водяное — Первомайское — Невельское. Взятие Марьинки открывает путь на Угледар с севера и перерезает пути снабжения угледарской группировке ВСУ. А закрепление российских войск по линии Водяное — Первомайское — Невельское открывает путь на Авдеевку с юга.

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Военкор URA.RU Евгений Линин побывал на Авдеевском направлении и увидел, как российские танки крушат укрепрайоны ВСУ и поддерживают огнем штурмовые отряды бригады в Водяном. Сейчас наш военкор находится с танкистами Первой Славянской бригады. «В ближайшие дни здесь, под Донецком, определяется, кому будет принадлежать инициатива в зимней военной кампании. Российские войска добились значительных успехов, взяв под контроль несколько важных в оперативно-тактическом отношении населенных пунктов. Один из них — поселок Опытное», — сказал Линин. По его словам, сейчас продолжаются интенсивные бои за Марьинку и населенные пункты по линии Водяное — Первомайское — Невельское. Взятие Марьинки открывает путь на Угледар с севера и перерезает пути снабжения угледарской группировке ВСУ. А закрепление российских войск по линии Водяное — Первомайское — Невельское открывает путь на Авдеевку с юга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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