03 декабря 2022

Задержанного в Лондоне олигарха Фридмана отпустили под залог

ТАСС: причиной задержания Фридмана стали подозрения в нарушении санкций ЕС
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Фридман был отпущен под залог, утверждают источники Фото:

Причиной задержания российского олигарха Михаила Фридмана в Лондоне стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций. По словам источников, бизнесмен был выпущен под залог.

«Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций. Его отпустили под залог», — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно о задержании бизнесмена в Великобритании. Однако в пресс-службе «Альфа-банка», основателем которого является Фридман, арест опровергли. По данным учреждения, олигарх в данный момент находится у себя дома, а не под арестом.

Санкции против РФ страны Евросоюза ввели в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман. Летом он вместе с олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым подавал иск против Совета Евросоюза.

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Причиной задержания российского олигарха Михаила Фридмана в Лондоне стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций. По словам источников, бизнесмен был выпущен под залог. «Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций. Его отпустили под залог», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Ранее стало известно о задержании бизнесмена в Великобритании. Однако в пресс-службе «Альфа-банка», основателем которого является Фридман, арест опровергли. По данным учреждения, олигарх в данный момент находится у себя дома, а не под арестом. Санкции против РФ страны Евросоюза ввели в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман. Летом он вместе с олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым подавал иск против Совета Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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