Задержанного в Лондоне олигарха Фридмана отпустили под залог

ТАСС: причиной задержания Фридмана стали подозрения в нарушении санкций ЕС

04 декабря 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Фридман был отпущен под залог, утверждают источники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной задержания российского олигарха Михаила Фридмана в Лондоне стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций. По словам источников, бизнесмен был выпущен под залог. «Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций. Его отпустили под залог», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Ранее стало известно о задержании бизнесмена в Великобритании. Однако в пресс-службе «Альфа-банка», основателем которого является Фридман, арест опровергли. По данным учреждения, олигарх в данный момент находится у себя дома, а не под арестом. Санкции против РФ страны Евросоюза ввели в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман. Летом он вместе с олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым подавал иск против Совета Евросоюза.

Причиной задержания российского олигарха Михаила Фридмана в Лондоне стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций. По словам источников, бизнесмен был выпущен под залог. «Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций. Его отпустили под залог», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Ранее стало известно о задержании бизнесмена в Великобритании. Однако в пресс-службе «Альфа-банка», основателем которого является Фридман, арест опровергли. По данным учреждения, олигарх в данный момент находится у себя дома, а не под арестом. Санкции против РФ страны Евросоюза ввели в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман. Летом он вместе с олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым подавал иск против Совета Евросоюза.