ТАСС: задержанным в Лондоне российским бизнесменом оказался Михаил Фридман

03 декабря 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

Фридмана задержали в Лондоне Фото: Илья Питалев/РИА Новости В Лондоне задержан российский бизнесмен Михаил Фридман. Его подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает агентство ТАСС. «Фридман задержан полицию. По известным сведениям, его пока отпустили под залог», — пишет ТАСС. В пресс-службе «Альфа-банка» арест опровергли. По данным учреждения, Фридман в данный момент находится у себя дома, а не под арестом. Также отметили, что никакого отношения к этой истории бизнесмен не имеет, уточняет «Федеральное агентство новостей» Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. На что посольство России в Лондоне потребовало, чтобы британские власти разъяснили причины задержания российского бизнесмена. В прошлом году Фридман, еще в качестве владельца «Альфа Групп», был признан одним из самых завидных российских холостяков, сообщают Дни.ру. В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что суд арестовал активы компаний основателя «Альфа-банка», бизнесмена Фридмана.

В Лондоне задержан российский бизнесмен Михаил Фридман. Его подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает агентство ТАСС. «Фридман задержан полицию. По известным сведениям, его пока отпустили под залог», — пишет ТАСС. В пресс-службе «Альфа-банка» арест опровергли. По данным учреждения, Фридман в данный момент находится у себя дома, а не под арестом. Также отметили, что никакого отношения к этой истории бизнесмен не имеет, уточняет «Федеральное агентство новостей» Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. На что посольство России в Лондоне потребовало, чтобы британские власти разъяснили причины задержания российского бизнесмена. В прошлом году Фридман, еще в качестве владельца «Альфа Групп», был признан одним из самых завидных российских холостяков, сообщают Дни.ру. В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что суд арестовал активы компаний основателя «Альфа-банка», бизнесмена Фридмана.