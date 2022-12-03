ТАСС: задержанным в Лондоне российским бизнесменом оказался Михаил Фридман

В Лондоне задержан российский бизнесмен Михаил Фридман. Его подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Фридман задержан полицию. По известным сведениям, его пока отпустили под залог», — пишет ТАСС.
В пресс-службе «Альфа-банка» арест опровергли. По данным учреждения, Фридман в данный момент находится у себя дома, а не под арестом. Также отметили, что никакого отношения к этой истории бизнесмен не имеет, уточняет «Федеральное агентство новостей»
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. На что посольство России в Лондоне потребовало, чтобы британские власти разъяснили причины задержания российского бизнесмена.
В прошлом году Фридман, еще в качестве владельца «Альфа Групп», был признан одним из самых завидных российских холостяков, сообщают Дни.ру. В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что суд арестовал активы компаний основателя «Альфа-банка», бизнесмена Фридмана.
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