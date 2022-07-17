Абрамович и Усманов требуют ЕС возместить им ущерб от санкций

Алишер Усманов потребовал возместить ущерб от санкций ЕС, сообщили в СМИ Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов подали иск в европейский суд с требованием возместить убытки от введения санкций против них. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

«Абрамович, который также имеет португальское гражданство, говорит в своих документах, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия. Он просит возмещения убытков, требуя, чтобы Европейский совет выплатил более 1 миллиона долларов благотворительному фонду, созданному для получения доходов от продажи „Челси“. Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова аналогичным образом оспорили утверждения ЕС о том, что они поддерживали действия на Украине. Они также требуют выплаты около 20 тыс. долларов для покрытия расходов», — сообщается в статье.

Авторы уточнили, что иск против введения европейских санкций в Общий суд ЕС также подали российский миллиардер Петр Авен и основатель Альфа-Банка Михаил Фридман. «Они просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены, и отвергая обвинения западных правительств в тесных связях с Кремлем», — отметили журналисты.

Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Позже URA.RU сообщало, что попавший под ограничения Абрамович подал иск с оспариванием санкции ЕС в европейский суд.

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