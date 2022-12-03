03 декабря 2022
02 декабря 2022

Силовики задержали екатеринбуржцев за драку в ночном клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полиция
Полицейские задержали екатеринбуржцев, устроивших драку в ночном клубе Фото:

В Екатеринбурге двое мужчин устроили драку и потасовку с охранником в одном из ночных клубов на улице Малышева. К месту происшествия приехали силовики и задержали мужчин, сообщают в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Данные граждане доставлены территориальный ОВД за драку в ночном заведении. В отношении их составляются административные протоколы за мелкое хулиганство», — цитирует пресс-службу ведомства telegram-канал «Патрульный участок».

Инцидент произошел ночью 4 декабря. По словам екатеринбуржцев полицейские их избили, однако в ведомстве сообщают, что информация не соответствует действительности. «Если граждане имеют претензии к действиям полицейских, они могут обратиться с соответствующим заявлением», — дополнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный свердловчанин напал на силовика в отделе полиции. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

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В Екатеринбурге двое мужчин устроили драку и потасовку с охранником в одном из ночных клубов на улице Малышева. К месту происшествия приехали силовики и задержали мужчин, сообщают в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Данные граждане доставлены территориальный ОВД за драку в ночном заведении. В отношении их составляются административные протоколы за мелкое хулиганство», — цитирует пресс-службу ведомства telegram-канал «Патрульный участок». Инцидент произошел ночью 4 декабря. По словам екатеринбуржцев полицейские их избили, однако в ведомстве сообщают, что информация не соответствует действительности. «Если граждане имеют претензии к действиям полицейских, они могут обратиться с соответствующим заявлением», — дополнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный свердловчанин напал на силовика в отделе полиции. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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