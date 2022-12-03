Силовики задержали екатеринбуржцев за драку в ночном клубе

Полицейские задержали екатеринбуржцев, устроивших драку в ночном клубе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге двое мужчин устроили драку и потасовку с охранником в одном из ночных клубов на улице Малышева. К месту происшествия приехали силовики и задержали мужчин, сообщают в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Данные граждане доставлены территориальный ОВД за драку в ночном заведении. В отношении их составляются административные протоколы за мелкое хулиганство», — цитирует пресс-службу ведомства telegram-канал «Патрульный участок».

Инцидент произошел ночью 4 декабря. По словам екатеринбуржцев полицейские их избили, однако в ведомстве сообщают, что информация не соответствует действительности. «Если граждане имеют претензии к действиям полицейских, они могут обратиться с соответствующим заявлением», — дополнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный свердловчанин напал на силовика в отделе полиции. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов.