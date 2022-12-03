Россияне поставили рекорд по просроченным потребкредитам

Объем просроченных потребительских кредитов увеличился на 0,3%, сообщило «Скоринг бюро»
новость из сюжетаЭкономический кризис в России
Сумма просроченных потребительских кредитов у россиян достигла 631,1 миллиард рублей. Это следует из данных «Скоринг бюро».
По этим данным в России сумма просроченных потребительских кредитов составила 631,1 миллиард рублей. А их объем увеличился на 0,3%. Эти данные кредитная организация «Скоринг бюро» предоставила агентству РИА Новости.
Такое изменение связано с ростом кредитного портфеля у банков до максимального уровня. Кредитный портфель — совокупность банковских ссуд, выданных на конкретную дату.
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