Россияне поставили рекорд по просроченным потребкредитам

Задолженность по потребкредитам среди россиян достигла 631,1 миллирда рублей

04 декабря 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Объем просроченных потребительских кредитов увеличился на 0,3%, сообщило «Скоринг бюро» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Сумма просроченных потребительских кредитов у россиян достигла 631,1 миллиард рублей. Это следует из данных «Скоринг бюро». По этим данным в России сумма просроченных потребительских кредитов составила 631,1 миллиард рублей. А их объем увеличился на 0,3%. Эти данные кредитная организация «Скоринг бюро» предоставила агентству РИА Новости. Такое изменение связано с ростом кредитного портфеля у банков до максимального уровня. Кредитный портфель — совокупность банковских ссуд, выданных на конкретную дату.

Сумма просроченных потребительских кредитов у россиян достигла 631,1 миллиард рублей. Это следует из данных «Скоринг бюро». По этим данным в России сумма просроченных потребительских кредитов составила 631,1 миллиард рублей. А их объем увеличился на 0,3%. Эти данные кредитная организация «Скоринг бюро» предоставила агентству РИА Новости. Такое изменение связано с ростом кредитного портфеля у банков до максимального уровня. Кредитный портфель — совокупность банковских ссуд, выданных на конкретную дату.