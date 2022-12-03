03 декабря 2022

Россияне поставили рекорд по просроченным потребкредитам

Задолженность по потребкредитам среди россиян достигла 631,1 миллирда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Объем просроченных потребительских кредитов увеличился на 0,3%, сообщило «Скоринг бюро» Фото:
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Экономический кризис в России

Сумма просроченных потребительских кредитов у россиян достигла 631,1 миллиард рублей. Это следует из данных «Скоринг бюро».

По этим данным в России сумма просроченных потребительских кредитов составила 631,1 миллиард рублей. А их объем увеличился на 0,3%. Эти данные кредитная организация «Скоринг бюро» предоставила агентству РИА Новости.

Такое изменение связано с ростом кредитного портфеля у банков до максимального уровня. Кредитный портфель — совокупность банковских ссуд, выданных на конкретную дату.

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Сумма просроченных потребительских кредитов у россиян достигла 631,1 миллиард рублей. Это следует из данных «Скоринг бюро». По этим данным в России сумма просроченных потребительских кредитов составила 631,1 миллиард рублей. А их объем увеличился на 0,3%. Эти данные кредитная организация «Скоринг бюро» предоставила агентству РИА Новости. Такое изменение связано с ростом кредитного портфеля у банков до максимального уровня. Кредитный портфель — совокупность банковских ссуд, выданных на конкретную дату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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