03 декабря 2022
02 декабря 2022
01 декабря 2022

В одной из школ Тюменской области учителя отшивают снаряжение для мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, призыв, призывной пункт, обмундирование, рюкзак, вещмешок, снаряжение, экипировка, мобилизация, мобилизационный пункт
Педагоги решили помочь мобилизованный бойцам и организовали пошивочный цех прямо в школе Фото:

В школе Казанского района (Тюменская область) оборудовали пошивочный цех для нужд мобилизованных. Сотрудники школы шьют для них военное снаряжение. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«В кабинете технологии Новоселезневской школы всего шесть швейных машинок, на которых школьный коллектив для военных изготавливает карематы, пятиточечники и носилки из рогож. За неделю в процессе шитья и кройки снаряжения приняли участие около двадцати человек», — рассказали в информационном центре.

Педагоги уже изготовили 32 пятиточечника, 12 носилок и шесть карематов. Кроме этого, они хотят сшить индивидуальные плащ-палатки.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные просят у тюменцев печи-буржуйки, оборудование и продукты. Желающие оказать помощь могут закупить товары и принести их в сборные пункты фонда.

Фото: АНО «ИИЦ «Наша жизнь»

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В школе Казанского района (Тюменская область) оборудовали пошивочный цех для нужд мобилизованных. Сотрудники школы шьют для них военное снаряжение. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «В кабинете технологии Новоселезневской школы всего шесть швейных машинок, на которых школьный коллектив для военных изготавливает карематы, пятиточечники и носилки из рогож. За неделю в процессе шитья и кройки снаряжения приняли участие около двадцати человек», — рассказали в информационном центре. Педагоги уже изготовили 32 пятиточечника, 12 носилок и шесть карематов. Кроме этого, они хотят сшить индивидуальные плащ-палатки. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные просят у тюменцев печи-буржуйки, оборудование и продукты. Желающие оказать помощь могут закупить товары и принести их в сборные пункты фонда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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