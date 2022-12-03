В школе Казанского района (Тюменская область) оборудовали пошивочный цех для нужд мобилизованных. Сотрудники школы шьют для них военное снаряжение. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
«В кабинете технологии Новоселезневской школы всего шесть швейных машинок, на которых школьный коллектив для военных изготавливает карематы, пятиточечники и носилки из рогож. За неделю в процессе шитья и кройки снаряжения приняли участие около двадцати человек», — рассказали в информационном центре.
Педагоги уже изготовили 32 пятиточечника, 12 носилок и шесть карематов. Кроме этого, они хотят сшить индивидуальные плащ-палатки.
Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные просят у тюменцев печи-буржуйки, оборудование и продукты. Желающие оказать помощь могут закупить товары и принести их в сборные пункты фонда.
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