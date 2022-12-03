Челябинский полицейский спас полуторагодовалого ребенка, запертого в мороз в машине

Полицейский отвез женщину домой за дубликатом ключа от автомобиля, где был заперт ребенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркино Челябинской области инспектор ДПС ГИБДД Игорь Донов спас полуторогодовалого ребенка, запертого в мороз в машине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Неприятный случай произошел с женщиной, когда она выходила из припаркованной „Лады Ларгус“. В салоне находился ее полуторогодовалый ребенок. В этот момент дверь захлопнулась и автомобиль оказался заперт, а ключи были оставлены в транспортном средстве. Недалеко от своей автомашины женщина заметила экипаж ДПС, который оформлял дорожно-транспортное происшествие. Женщина рассказала о своей ситуации сотрудникам полиции, попросив о помощи», — рассказали представители регионального полицейского главка.

Инспектор ДПС ГИБДД лейтенант полиции Игорь Донов, поинтересовавшись наличием дубликата ключей, предложил женщине проследовать на патрульном автомобиле до ее дома. Учитывая, что ребенок находился один в машине, из-за чего ситуация требовала оперативного решения, полицейский проследовал с владелицей авто на служебном автомобиле с включенным проблесковым маячком до дома и обратно. Вскоре автомобиль был открыт, а ребенок спасен от обморожения.

Женщина поблагодарила пришедшего на помощь инспектора ГИБДД в паблике Коркинского района в социальной сети. В своем сообщении в адрес госавтоинспектора она написала: «Есть еще на свете добрые люди и это радует. Еще раз большое спасибо! Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, спасибо, что не оставили в беде. Желаю Вам крепкого здоровья, добра, уважения и удачи! Люди, не бойтесь делать добро и помогать друг другу, и оно к вам вернется!».

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГИБДД спасли челябинца, замерзавшего на трассе в Башкирии, в автомобиле которого закончилось топливо. Они посадили замерзающего челябинца в свой автомобиль и отвезли в ближайшую больницу.